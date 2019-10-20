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      Газовий шантаж Росії: як Україні уникнути помилок попередників

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      Газові переговори
      Газові переговори / 24 канал

      Українська влада сьогодні має унікальний шанс виправити одну з найголовніших стратегічних помилок, якої допускались за часів існування незалежної України всі президенти та прем'єри – позбутись газово-транзитного шантажу Росії та надавати послуги транзиту ЄС.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловила енергетичний експерт Марія Яковлєва.

      Читайте також: Транзит газу через Україну: на який тариф обіцяють погодитись у Росії

      За її словами, для цього потрібно виконати "домашню роботу": створити законного незалежного Оператора газотранспортної системи.

      Забрати акції "Укртрансгазу" з управління "Нафтогаз України" та передати в управління центральному органу виконавчої влади (міністерству). Анбандлінг закінчився. Незалежний оператор ГТС може укладати довгострокові контракти на 5-10 років з європейськими компаніями на транзит. Умови транзиту по український ГТС завжди будуть більш вигідними, ніж по будь-якому "потоку", тому що українська ГТС – найпотужніша в Європі,
      – підкреслила вона.

      Важливо: На Україну чекають серйозні проблеми, якщо вона вчасно не відокремить ГТС

      При цьому вона також наголосила що для України сьогодні вкрай важливо не піддатись на шантаж Росії, не погодитись на однорічний контракт на транзит та створити умови для подальших довгострокових контрактів на транзит з європейськими компаніями.

      Яковлєва також наголосила, що заяви про можливість припинення транзиту газу через Україну із 1 січня 2020 року – це маніпуляція і спроба залякати Україну.

      Вона наголосила, що Європейський Союз закуповує в РФ щорічно 195 мільярдів кубічних метрів природного газу.

      Цікаво: Транзит газу через Україну: на який тариф обіцяють погодитись у Росії

      Доставляється цей обсяг наступними маршрутами:

      • "Північний потік-1" – 55 мільярдів кубічних метрів
      • Ямал-Європа через Білорусь – 35 мільярдів
      • Україна – 90 мільярдів
      • "Блакитний потік" – 15 мільярдів

      "З 1 січня 2020 року з урахуванням введення в силу Газової поправки "Північний потік – 1" зможе бути завантаженим виключно на 50% , а це мінус 27,5 мільярда кубометрів. Цей обсяг зможе додатково прийняти тільки українська газотранспортна система, яка має загальну потужність на західному кордоні Україна-ЄС 180 мільярдів кубометрів. Всі "жахіття" від Росії та українських зрадників про "нульовий" транзит – це відверта брехня та маніпуляція свідомістю наших громадян", – сказала Яковлєва.

      Що відомо про транзит російського газу через Україну?Термін чинного контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" про транзит російського газу через територію України до Європи стікає 31 грудня 2019 року. Тож вже 1 січня 2020 року сторони мали б укласти нову угоду.

      Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна хотіла б домовитися з Росією щодо транзиту газу ще до офіційного завершення дії контакту – у вересні 2019 року. Водночас прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна хоче домогтися довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу.

      До цього моменту Росія ніяк не демонструвала того, що налаштована на результативні переговори, натомість триває активне будівництво скандального російського газопроводу "Північний потік-2" в обхід України. Тим часом Європа підготувалась до такого розвитку подій, коли Росія не продовжить транзит газу через Україну. Водночас в Європейській комісії впевнені, що такого не станеться.

      Короткі підсумки першого етапу газових переговорів:

      • Російський міністр Олександр Новак назвав ці переговори "конструктивними вперше за багато років". Він впевнений у продовженні постачань російського газу в 2020 році в Європу, в тому числі – через Україну.
      • На конструктиві наголосив і міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель.
      • Росія готова укласти транзитний контракт за нормами ЄС.
      • Там запропонували "план Б" – продовжити угоду на транзит газу через Україну на короткий термін у разі потреби.
      • Водночас у "Нафтогазі" наголошують, що Україні все одно треба готуватися до припинення транзиту. Росія продовжує наполягати на відмові від виконання рішення Стокгольмського арбітражу.
      • Кабінет Міністрів навіть розглядає можливість відновити прямі постачання російського газу. Цього хоче і російська сторона. Однак для цього РФ повинна підписати контракт на транзит газу до ЄС через територію України.
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      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Нафтогаз Газпром Україна – Росія Газ Газовий контракт Ринок газу
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