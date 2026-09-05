З моменту приходу до влади уряду Енді Бернема, російські пропагандисти та посіпаки Кремля посилили погрози на адресу Сполученого Королівства. Це вже складно назвати лише погрозами, а слід розглядати як відверту повномасштабну кампанію із демонізації та залякування Британії.

Погрози та істерія на адресу Лондона посилилася з моменту оголошення урядом Бернема рішення про передачу Києву прав інтелектуальної власності на британські компоненти до крилатих ракет Storm Shadow.

Зараз дійшло вже навіть до прямих погроз завдання ударів по військових об'єктах та заводах із виробництва зброї безпосередньо на території Сполученого Королівства. В умовах, коли Росія не має ніяких успіхів у війні, а на кризи традиційно відповідає новою ескалацією, а численні західні розвідки прямо кажуть про готовність московитів відкрити новий фронт, так погрози вже не виходить розглядати як пустий трьоп в стилі "радіоактивного попелу". Тому тема реальної війни з Росією все частіше лунає в самій Великій Британії.

24 Канал проаналізував можливі сценарії агресії РФ проти Великої Британії й те, чи працює російська кампанія із залякування британського народу.

У цьому нам допомогли:

Шон Белл , віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці, колишній військовий пілот та аналітик британського телеканалу Sky News;

Майкл Кларк, професор військових досліджень та аналітик британського телеканалу Sky News.

"Англічанка гадіт": психологія ненависті Росії до Великої Британії

З початку повномасштабного вторгнення РФ до України, Сполучене Королівство завжди було серед лідерів у підтримці нашої держави. Лондон першим надав Києву летальну зброю, зокрема протитанкові комплекси NLAW в січні 2022 року.

Британія першою передала Україні танки, далекобійне озброєння та дозволила ним бити по окупованих територіях та російській федерації. Ба більше, Сполучене Королівство стало одним з перших, хто передавав Україні сучасну західну артилерію, ППО та протитанкові системи.

Фактично, Велика Британія завжди була тим "криголамом", який був готовий брати на себе ризики та робити перший крок у наданні тих видів озброєнь щодо яких інші країни вагалися досить довгий час.

Це, звісно, дратувало і досі дратує Кремль, адже Британія не тільки не ведеться на залякування Росії, ба більше, Британія взагалі не боїться її. І це є найбільшим тригером для росіян, адже у відповідь на чергові погрози Кремля, Британія посилює допомогу Україні та оголошує про нові пакети військової підтримки, як це було із рішення про надання Україні blueprints (ліцензії та креслення, – 24 Канал) до ракет Storm Shadow, а перед цим – технологію РЕБ Stone Cloak.

Професор Майкл Кларк зазначає, що ненависть росіян до британського народу є досить давньою, ще з 1917 року (насправді ця ненависть ще більш давня, доказом чого є мем "англічанка гадіт", який родом з 19 століття, – 24 Канал).

Майкл Кларк професор військових досліджень, аналітик Sky News Між Росією та Великою Британією існує давній антагонізм, що сягає часів інтервенційних воєн після більшовицької революції 1917 року. Тож у цьому немає нічого дивного. Марія Захарова каже такі речі, щоб спробувати залякати людей у ​​Великій Британії, але це не працює. Британці пишаються тим, що росіяни їх ненавидять. У Великій Британії існує міжпартійний консенсус, якого немає в усіх європейських країнах, щодо підтримки України, тому погрози Росії цього не змінять.

Росія – це щур, якого загнали в кут

Це секрет, військова таємниця, – Путін наганяє інтриги, відповідаючи на питання, чи можуть стати військовими цілями "об'єкти військової промисловості Британії на території Британії".

Володимир Путін посилив свої погрози не просто так. Ситуація для нього, зараз, м'яко кажучи, є не дуже сприятливою. Українські дрони завдають критичної шкоди російській енергетиці, НПЗ та онлайн-ритейлу. Ба більше, російська ППО не спроможна повністю закрити небо над країною, а от українські дрони – так.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 1 вересня 2026 року натякнув на те, що незабаром й російським аеропортам доведеться припинити свою роботу. Раніше ЗСУ намагалися оминати аеропорти РФ в гуманітарних цілях, але все може змінитися через ескалацію ударів РФ по Києву та взагалі українській логістиці.

Україна підіймає ставки, що є досить ризикованим, але виправданим кроком. Це є стратегією для примусу Росії до миру: максимальне підняття ставок, збільшення тиску на РФ та використання усіх "карт", які є у розпорядження. Путін вже думає, чи не повісять його свої ж, а вголос називає це "державним тероризмом", але йому варто просто подивитися на себе у дзеркало.

Цікаво, що такий крок з боку Києва відбувається на тлі можливої активізації переговорного процесу та візиту Стіва Віткоффа й Джареда Кушнера до Києва та Москви. Україна не єдина у заклику до миру та тиску на диктатора. Директор ЦРУ Джон Реткліфф, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликали Путіна припинити бойові дії, поки не стало надто пізно.

Віцемаршал Шон Белл у розмові з 24 Каналом висловив думку, що погрози РФ на адресу Британії напряму пов'язані зі стратегічними провалами росіян на полі бою.

Шон Белл віцемаршал Королівських ВПС у відставці, аналітик Sky News Чому Путін погрожує Британії саме зараз? Все через те, що війна йде не на користь Путіна. Він просувається в Костянтинівці, але дуже повільно. Україна дуже ефективно перенесла війну на територію Росії, і Путін не може це зупинити.

Разом з тим, РФ не може собі дозволити широкомасштабного протистояння проти Заходу, адже на це немає ресурсів, та ймовірно, бажання. Про це зараз не йдеться, тому на Заході не очікують великої війни проти Росії принаймні поки Путін зосереджений на війні проти України, з якої сам поки не знайшов такого виходу, який його б задовольнив. Але це не значить, що такі плани Росія не готує.

Шон Белл віцемаршал Королівських ВПС у відставці, аналітик Sky News Росія не може зрівнятися з НАТО по обсягах військових спроможностей. Росія має десяту частину від кількості солдатів, яку має НАТО. РФ має приблизно чверть винищувачів, які має НАТО. Якби РФ напала б на НАТО, вона б програла. Тож, чи може РФ дійсно вдарити ракетами, чи іншим конвенційним озброєнням по Британії? Думаю, що ні, це є малоймовірним. Це був би абсолютно дурний вчинок Росії, який мав би дуже серйозні наслідки.

Але не сильно логічним було і вторгнення росіян в Україну в лютому 2022-го. Нагадаємо, вони планували перемогти буквально за три дні. Так само не має логіки продовження Росією агресії, адже війна на фронті в глухому куті, економіка держави-агресорки стрімко деградує, а соціальна напруга зростає.

Але основна помилка тут, що цей нескладний аналіз робиться з позиції нормальної людини. А не психопата, який давно живе у своєму світі, де косатки пожирають білих ведмедів, а російська армія нібито контролює Святогірськ, вигадану окружну міста Суми та саму її величність Малу Токмачку. Біда в тім, що цей психопат небезпечний і досі має вдосталь ресурсів і можливостей, а ще – не думає про можливі наслідки. Все це означає, що путінська логіка цілком дозволяє йому думати над відкриттям нових фронтів. І Велика Британія – не виключення.

Британці нарешті це усвідомили й тепер про нібито "фантастичні сценарії" вже відкрито говорять.

Саботаж та протистояння на морі – це вже відбувається

Російська кампанія із саботажу у Європі триває. Ба більше, РФ випробовує Британію на морі, досліджуючи морські кабелі та підводні системи комунікації. Як відомо, глибоководний саботаж проти Заходу є одним із найперших і перевірених сценаріїв Кремля у випадку, якщо Путін піде на ескалацію гібридної війни.

Йдеться про атаки, які були б нижче порогу застосування 5 статті НАТО, але завдали б шкоди альянсу. Саме для цього РФ розвідує глибини морів, адже перерізання оптоволоконних кабелів зв'язку та силових ліній є одним з інструментів Кремля для підводної війни, що завдало б значної економічної школи заходу, порушило б логістику та дестабілізувало б суспільне життя. І це можливо реалізувати без прямого нападу на альянс.

Шон Белл, віцемаршал Королівських ВПС Британії у відставці зазначає, що Росія давно веде активну підготовчу роботу для цього. Разом з тим, Белл переконує, що Британія готова до можливих ударів по заводах, адже навколо них є багаторівнева система оборони.

Шон Белл віцемаршал Королівських ВПС у відставці, аналітик Sky News Росія регулярно використовує свої підводні човни для відстеження підводних кабелів. Йдеться про розвідувальний корабель "Янтар" у Ла-Манші, та літаки, що досліджують наші оборонні спроможності. Росія випробовує НАТО своїми дронами, які порушують повітряний простір альянсу. РФ зможе протестити альянс, але шляхом гібридної атаки. Що стосується наших заводів, які РФ погрожує атакувати, навколо них розміщена багаторівнева система оборони.

Майкл Кларк, професор військових досліджень, вказує на інший вид війни проти НАТО: дезінформація та маніпулювання громадськістю у соціальних мережах.

Майкл Кларк професор військових досліджень, аналітик Sky News Ми бачимо втручання в соціальні мережі, аби зробити британську політику більш поляризованою. Росіяни роблять це вже давно. Вони беруть будь-яку проблему, як-от проблема з імміграцією чи проблема невеликих човнів із мігрантами, що перетинають кордон з Францією, і намагаються її розкрутити чи перебільшити. Росіяни намагаються маніпулювати цим, щоб погіршити ситуацію.

Пан Кларк також наводить приклад реального сценарію конфронтації між РФ та Британією. За його словами, Росія може почати перехоплювати британські кораблі у міжнародних водах у відповідь на перехоплення тіньового флоту. Звісно, це було б повністю незаконно та порушувало б основні норми міжнародного морського права, адже Захід перехоплює лише ті російські судна, які знаходяться у санкційних списках та відверто порушують законодавство ЄС та США.

Майкл Кларк професор військових досліджень, аналітик Sky News Росіяни можуть захопити британське зареєстроване судно десь в Азії, що вони й погрожували зробити. І це спонукатиме Британію відповісти. Ми перехопили російський корабель тіньового флоту РФ "Сміртос". Відтепер, в результаті цього російські кораблі проходять вздовж західного узбережжя Ірландії, а не через протоку в Північному морі. Безумовно, ймовірність морського протистояння між Британією та Росією, постійно зростає, але ми маємо бути готовими до цього.

Отже, ймовірність прямої атаки РФ по Британії чи інші країні НАТО ракетами, чи дронами є досить низькою, але росіяни, розуміючи своє патове становище, мають інші варіанти дій. Акти саботажу, диверсій, вбивств і кібератак на території держав НАТО будуть продовжуватися доти, доки НАТО чітко не окреслить своїх червоних ліній та не дасть РФ гідну відповідь. Таких варіантів у альянсу досить багато: від посилення підтримки України до закриття неба над нашою державою, що точно б унеможливило порушення повітряного простору НАТО російськими дронами або ж російські дронові диверсії в Європі.

Велика Британія, своєю чергою, не піддається шантажу, маніпуляціям та погрозам з боку Кремля, а навпаки, посилює підтримку України. Експерти зазначають про ймовірність морського протистояння РФ та Британії, але Лондону не варто боятися, а краще готуватися до цього, адже рано чи пізно, Путін може використати свій останній аргумент, який не буде ядерним, а конвенційним: на морі чи на території НАТО у так званій "сірі зони" що не підпадатиме під визначення 5 статті НАТО, але точно може розколоти альянс у тому, як йому слід буде на це відповідати.

Аби цього не сталося, відповіді потрібно готувати заздалегідь, і точно не вестися на черговий шантаж з боку Кремля.