Критикував Путіна та не доїхав до фронту: чим "відзначився" терорист Гіркін, якому світить тюрма

У Росії 21 липня заарештували терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова. Після початку повномасштабного вторгнення Гіркін активно критикував владу в Росії, однак став на сторону Путіна під час заколоту Пригожина.

Хоча Гіркін воював на Донбасі з 2014 року, терорист практично не брав участі у війні Росії проти України після 24 лютого 2022 року. 24 Канал розповідає, чим відомий терорист Гіркін-Стрєлков.

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Гіркіна заарештували в Росії: у чому звинуватили терориста

21 липня російські ЗМІ повідомили про затримання Гіркіна за статтею про "екстремізм". Інформацію підтвердила дружина Гіркіна, яка заявила, що її чоловіка вивели з дому "під руки" і повезли в невідомому напрямку.

Гіркіна затримали близько 10 ранку, після чого його відправили на допит.

Також у помешканні терориста у Москві провели обшуки. Затримання Гіркіна нібито проводилося за заявою колишнього вагнерівця.

За даними росЗМІ, на терориста написали 12 заяв зі звинуваченнями в екстремізмі та дискредитації російської армії. Суд заарештував Гіркіна-Стрєлкова на два місяці: він буде в СІЗО до 18 вересня.

Гіркіну-Стрєлкову висунули обвинувачення за статтею про "Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності". Максимальне покарання – 5 років в'язниці.

Колишній депутат і хірург ПВК "Вагнера" Дмітрій Петровський вважає, що Гіркіна затримали після його заяви.

"Стрєлков збирає великі донати, нібито на допомогу нашим хлопцям, а за витрачені кошти не звітує. Останньою краплею стали слова Стрєлкова про нашого президента Владіміра Путіна. Вважаю, що образа першої особи держави – це злочин", – заявив Петровський.

У ГУР розповіли, про що свідчить затримання Гіркіна

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов відреагував на затримання Гіркіна. За його словами, терорист договорився.

Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу,

– заявив Юсов.

Він звернув увагу на те, що донедавна подібні процеси всередині Кремля відбувалися у більш прихованій формі. Проте після спроби заколоту Пригожина вони "дедалі більше почали виходити назовні".

Крім того, Юсов вказав на "особливість путінського режиму". Зокрема, у Росії вирішили затримати Гіркіна, хоча на Москву йшов і збивав літаки Пригожин. Як відомо, Путін після заколоту Пригожина зустрівся з ватажком вагнерівців, хоча раніше віддав наказ на знищення.

Юсов заявив, що Гіркін не був самостійним гравцем. Це, за його словами, вказує на те, що протистояння веж Кремля переходить в активну фазу.

"Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", – резюмував представник ГУР.

Гіркін втратив статус недоторканного

Кореспондент ВВС Ілля Барабанов прокоментував затримання Гіркіна. Він звернув увагу на те, що терориста затримали через кілька днів після новин про те, що протоколи за адміністративною статтею про "дискредитацію" армії склали на раніше судимого полковника ГРУ Володимира Квачкова.

Гіркін і Квачков створювали "Клуб розлючених патріотів" і регулярно після початку російського вторгнення в Україну вели стріми, під час яких жорстко критикували діяльність політичного та військового керівництва Росії.

Як пише Барабанов, довгі роки Стрєлков вважався недоторканним через те, що він колишній офіцер ФСБ, і за його діяльність на Сході України у 2014 році.

. Гіркіна вважають одним із тих, хто був ініціатором початку війни на Донбасі. Саме він відігравав ключову роль у захопленні Росією Криму, а потім розпалюванні бойових дій на Донбасі. Сам терорист зізнавався, що без його загону кровопролитна війна в Україні не почалася б. Також Гіркін стверджував, що сценарій "референдуму" в Криму був підготовлений.У 2014 році Гіркін-Стрєлков з групою бойовиків захопив державні будівлі в Слов'янську. Після чого в районі Слов'янська була розстріляна група підрозділу СБУ "Альфа". Після повного оточення силами АТО Слов'янська в ніч на 5 липня 2014 року Стрєлков з бойовиками утік у Донецьк. Зрештою, він "демобілізувався", за що його неодноразово критикували.

Також Барабанов припускає, що Гіркіна в Росії захищав статус головного обвинуваченого у справі про катастрофу малайзійського Boeing MH-17.

Що відомо про вирок Гіркіну У 2022 році у Нідерландах суд у справі збиття літака рейсу MH17 присудив довічне ув'язнення Ігорю Гіркіну, генералу, а на час збиття літака полковнику ГРУ генштабу збройних сил РФ, главі "ГРУ ДНР" Сергію Дубинському та громадянину України Леоніду Харченку.

Кореспондент ВВС припускає, що наказ не чіпати Гіркіна надійшов з самого верху російської влади. Тому 9 років російські силовики заплющували очі на ту критику, яку Стрєлков дозволяв собі, зокрема, на адресу Путіна.

Диктатор пробачив терористу, коли той "наказав" президенту Росії Владіміру Путіну "заткнутись і мовчати". Також Гіркін назвав Путіна ганчіркою.

Гіркін залишався недоторканним 17 місяців повномасштабного вторгнення Росії, хоча дозволяв собі значно жорсткіші висловлювання про перебіг так званої "спецоперації", ніж ті, за які політик Ілля Яшин отримав вісім із половиною років ув'язнення, а московський депутат Олексій Горінов – 7 років.

"Якщо раніше російська влада садила тих, хто виступав проти війни, то тепер, схоже, почали приходити і до тих, хто війну підтримує, але вважає, що російське командування веде її дуже погано.

Очевидно, система, яка раніше працювала, зламалася після невдалого військового перевороту ПВК "Вагнер", і тепер російська влада вирішила діяти по-новому", – пише Барабанов.

Гіркін так і не доїхав на фронт

. Гіркін неодноразово критикував і Пригожина. Зокрема, терорист висміював ватажка вагнерівців під час боїв за Бахмут. Він назвав Пригожина "Весельчаком У" та майстром "м'ясних штурмів", який "зумів просунутися ціною величезних невиправданих втрат приблизно на 15 – 20 кілометрів за пів року".

У жовтні 2022 року з'явилася інформація, що Гіркін нібито поїхав на війну в Україні. Цікаво, що терорист буцімто намагався потрапити на фронт, але йому не дозволили це зробити.

Гіркін-Стрєлков нібито намагався потрапити на Херсонський фронт. Для цього він навіть поголився і використав паспорт, на ім'я Сергєй Рунов. Російського терориста затримали на пункті пропуску в окупованому Криму.

У грудні 2022 року Гіркін повідомив, що він повернувся з України у Москву. Він бідкався, що йому не дозволили воювати проти України.

Бойовик розповів, що прибув у так звану "ДНР", вступив до лав добровольців і отримав тимчасове посвідчення від "військкомату".

За словами терориста, він тричі намагався потрапити на фронт. Гіркін бідкався на некомпетентне командування його полку та тиск "зверху".

Гіркін заявляв, що впродовж жовтня – листопада незаконно перебував у складі N-ського батальйону N-ського полку.

В Україні оголосили полювання на Гіркіна

Після того, як дружина Гіркіна заявила, що її чоловік відправився на війну, в Україні оголосили полювання на терориста.

Активіст Сергій Стерненко оголосив винагороду у розмірі 10 тисяч доларів тому, хто візьме Гіркіна в полон. Також винагороду за Гіркіна обіцяли Валерій Маркус, Тарас Тополя, Сергій Гайдай та інші.

. В Україні Гіркін звинувачується в порушенні законів та звичаїв війни, в тому числі – за викрадення людей, накази їх катувати і вбивати.

Зрештою, у гру вступило ГУР МО, яке запропонувало за передачу Гіркіна в полон 100 тисяч доларів.

У жовтні 2022 року глава ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що Гіркін прибував на тимчасового окуповану територію. За його словами, розвідка навіть знала одне з місцезнаходжень терориста.

Буданов заявив, що ГУР МО залишали реальні пропозиції щодо передачі Гіркіна.

Крім того, керівник української розвідки пояснив важливість Гіркіна. За словами Буданов, Гіркін є важливим носієм інформації, перш за все – для міжнародного кримінального судочинства. Як сказав Буданов, Гіркін – клієнт Гааги.