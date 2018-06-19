Голос Америки. Злочинці чи втікачі від насилля: хто такі нелегальні мігранти

У свіжому випуску "Голос Америки" – американці обурені новими процедурами імміграційних служб США, коли дітей біженців розлучають із батьками. Вже більше місяця дві тисячі дітей з Центральної Америки розлучені з дітьми і очікують у в'язницях рішення про свою подальшу долю.

Також у випуску: Сенат США ухвалив оборонний бюджет на 2019 рік, де закладено 200 мільйонів доларів Україні. Крим – це Україна. У Держдепі роз’яснили політику США щодо півострова.