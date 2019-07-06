Головні новини 6 липня: Зеленський на Львівщині та Закарпатті і Папа Римський про Донбас

Президент України Володимир Зеленський відвідав Львівщину та Закарпаття – там представив новопризначених голів обласних державних адміністрацій та пригрозив митникам. Папа Римський вперше прокоментував війну на Донбасі після зустрічі з Володимиром Путіним. В ОБСЄ відхилили поправку Росії в резолюцію щодо Донбасу та Криму. Такими були головні новини суботи, 6 липня, в Україні та світі.

Зеленський у Львові та Ужгороді

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Глава держави приїхав до Львова та Ужгорода – і там він часу не гаяв. Так, президент представив нового голову Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського.

Мальський зазначив, що пропозиція очолити Львівську ОДА була певною несподіванкою.

Я ще планував залишатися у своїй іншій професійній діяльності, але не кожного дня телефонує президент України та каже: "Маркіяне, подумай, спробуй. Ти можеш щось зробити для своєї держави",

– прокоментував очільник Львівської ОДА.

За його словами, нам потрібно працювати для того, щоб Україну сприймали як сильну державу, а не як країну, що виживає.



Президент України представив Маркіяна Мальського у Львові/ Фото з Telegram-каналу команди Зеленського



Володимир Зеленський у Львові

Що відомо про Маркіяна Мальського?Він народився у 1984 році. Закінчив ЛНУ ім. І. Франка (юридичний і факультет міжнародних відносин), Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, а також Інститут Світової Торгівлі у Швейцарії та Стокгольмський Університет у Швеції. Кандидат юридичних наук, адвокат, керівник Західноукраїнської філії адвокатського об’єднання Arzinger. Спеціалізується на наданні юридичної підтримки в інвестиційних проектах, а також вирішенні спорів, в тому числі, у міжнародних комерційних та інвестиційних арбітражах.



До приходу в команду Arzinger адвокат Мальський працював юристом в групі міжнародного арбітражу в компанії Freshfields Bruckhaus Deringer у Парижі. Після Революції гідності Мальський виграв у публічному конкурсі на посаду начальника ДФС у Львівській області, але відмовився її обійняти. Причиною відмови вказав "розбіжність у баченні розвитку та цілей служби після співбесіди з Романом Насіровим". Також Маркіян Мальський – Почесний консул Австрійської Республіки у місті Львів з жовтня 2016 року.

Новим очільником Закарпатської ОДА став Ігор Бондаренко – його Володимир Зеленський представив в Ужгороді.



Володимир Зеленський в Ужгороді

Що відомо про Ігоря Бондаренка?

Він народився у 1964 році в Євпаторії. Бізнесмен з Мукачева, власник кондитерських. За даними ЗМІ – раніше був військовим.

Має непогані статки: земельна ділянка у Лісарні на Мукачівщині, три квартири в Мукачеві (103, 139 і 92 кв.м. відповідно), а також нежитлове приміщення на 15,7 кв.м. у тому ж місті. Також земельною ділянкою, нежитловим приміщенням і ще однією квартирою в Мукачеві володіє його дружина Ірина.

Портал Юконтрол пов'язує ім'я Бондаренка Ігоря Самійловича ще з однією мукачівською фірмою, яка займається нерухомістю.Кабінет міністрів на засіданні 26 червня проголосував за подання президенту Володимиру Зеленському 8 кандидатур на посади голів Обласних державних адміністрацій – детальніше читайте за посиланням.



Голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко

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Поговорили і про контрабанду

Президент Зеленський вважає, що митникам вже зараз треба виправлятися і починати працювати, як нормальні люди. Він переконує, що відсутність контролю за правоохоронними та митними органами з боку президента – уявлення хибне, і після виборів до Ради воно мине.

Я хочу звернутися до правоохоронних органів, до митників і до всіх чиновників. Я вважаю, що у вас у всіх є шанс виправиться,

– сказав Зеленський.

Після чого порадив митникам вже зараз "почати працювати як нормальні люди". До того ж, припинити "скаржитися на маленькі зарплати".

"Мало грошей? Буде точно менше. Не влаштовує – будь ласка, звільняйтеся зараз. Адже коли у нас буде прокуратура і більшість – буде пізно", – наголосив президент.

Під час робочого візиту на Львівщину, під час якого представили керівника області, президент Володимир Зеленський заявив про готовність розслідувати усі факти про підпал Грибовицького полігону та сміттєву блокаду, що тривала понад рік.

Папа Римський вперше прокоментував війну на Донбасі після зустрічі з Путіним

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Папа Римський Франциск напередодні зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. У розмові вони згадали Сирію, Україну і Венесуелу та торкнулися теми екології, а також "деяких питань, що є значимими для життя католицької церкви в Росії". Папа Франциск висловив "щире і неймовірне задоволення" від зустрічі з Путіним.

Водночас упродовж 5-6 липня у Ватикані відбувається зустріч Папи Римського Франциска з митрополитами Української греко-католицької церкви. Під час зустрічі Папа Римський засудив війну на Донбасі. Він зазначив, що Україна переживає "важку та делікатну" ситуацію.

Вже понад п’ять років вона (Україна – ред. 24 канал) поранена конфліктом, який багато-хто називає "гібридним", що складається з воєнних дій, в яких відповідальні маскуються,

– наголосив Франциск.

Папа Римський назвав війну в Україні конфліктом, в якому найслабші та найменші платять найвищу ціну.

"Конфліктом, обтяженим пропагандистськими фальсифікаціями та різнорідними маніпуляціями, як також спробами втягнути релігійний аспект", – додав Папа Римський.

На зустрічі у Ватикані також присутні Верховний Архиєпископ, члени постійного Синоду, митрополити УГКЦ та очільники окремих дикастерій Римської Курії.

Що відомо про минулі зустрічі Путіна і Папи Римського?До цього Володимир Путін двічі зустрічався Папою Франциском – у листопаді 2013 і в червні 2015 року. Останнього разу президент Росії на годину запізнився на зустріч. Проте вона таки відбулася і Франциск закликав президента Путіна "докласти щирі і великі зусилля" для досягнення миру в Україні і допомогти покласти край війні на Донбасі. Після закінчення переговорів Франциск подарував Путіну медаль із зображенням ангела-миротворця.

Росії знову нічого не вдалось в ОБСЄ

В Парламентській асамблеї ОБСЄ відхилили поправку Росії в резолюцію щодо Донбасу та Криму. Російська делегація намагалася прибрати згадку про невиконання нею мінських угод і засудження окупації Донбасу та Криму.

Ця поправка повинна була б виключити з тексту резолюції щодо Східної України та Криму слова про деокупацію Кримського півострова. Однак Комітет ПА ОБСЄ її відхилив.

До чого закликає резолюція:

припинити бойові дії на Донбасі,

провести повне відведення великокаліберного озброєння,

припинити застосування протипіхотних мін,

забезпечити деокупацію Криму і Севастополя,

вивести Збройні сили Росії з української території та врегулювати конфлікт на основі повного виконання мінських домовленостей.

Саме ці слова і вимагала виключити з тексту делегація Росії. Глава російської делегації Петро Толстий, таке формулювання вказує на "вкрай сумнівні і суперечливі твердження".

Щойно Росія намагалася прибрати згадку про невиконання нею мінських угод та засудження окупації української території з резолюції політичного комітету ПА ОБСЄ. Підсумок: російська делегація вчергове опинилася в ізоляції. Її пропозиція була підтримана тільки одним депутатом із Казахстану. За – 7. Проти – 62,

– повідомив у Facebook нардеп з франції "Народного фронту" Сергій Висоцький.

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Ніч на Купала

Цікаво: Івана Купала 2019: традиції та ідеї для святкування

Найкраще те, що традиції не залежать від будь-яких політичних змін. Нині найзагадковіша в році ніч. Свято Івана Купала – це одне з найдавніших українських свят. Воно зберігає у собі спогади про магічну силу природи. Саме в ніч з 6 липня на 7 українки колись та навіть сьогодні збираються разом і ворожать на своїх "суджених".



Свято Івана Купала

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