Головні новини 7 липня: новий очільник на Луганщині і скандал з Філаретом

Зеленський відвідав Станицю Луганську разом з президентом Ради Європи Дональдом Туском, в ході візиту він представив нового очільника Луганської ОДА. Філарет дав скандальне інтерв'ю російському пропагандистському каналу. Захоплення заручників в Одесі. В Україні відсвяткували День Військово-морських сил. Такими були головні новини неділі, 7 липня, в Україні та світі.

Президентська поїздка в Станицю Луганську і новий очільник в регіоні

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Глава держави разом із президентом Ради Європи Дональдом Туском відвідали у межах поїздки на Луганщину. Під час свого візиту політики відвідали Станицю Луганську. Два тижні тому там почалося двостороннє розведення сил. Українські військові та проросійські окупанти відступили від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої ще у 2016 році.

Під час зустрічі Зеленський сказав, що має намір якнайшвидше відновити міст, через який люди перетинають лінію розмежування.

"Ми хочемо відновити цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути зміцнення іншого боку. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо", – зазначив Зеленський.

Окрім того, Зеленський представив нового голову Луганської ОДА. Ним став Віталій Комарницький. Це – колишній "регіонал" і ректор Луганського університету внутрішніх справ.



Віталій Комарницький

За декілька днів до свого призначення він вже встиг відзначитися заявою: запропонував амністію для жителів окупованих районів Донбасу.

Більше про нового голову Луганської ОДА Комарницького – читайте тут.

Черговий скандал з Філаретом

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Патріарх Філарет вирішив поглибити скандал, створений ним же у Православній церкві України. Так, він дав інтерв'ю журналістці пропагандистського російського телеканалу "Росія-24" Ганні Афанасьєвій. У ньому вже традиційно для себе він розкритикував Томос та діяльність Православної церкви України. Репортаж прокремлівські ЗМІ назвали "Нічого святого".

Патріарх, який продовжує стверджувати про існування УПЦ КП, наскаржився російській журналістці на главу ПЦУ. Він заявив, що і Епіфаній, і п'ятий президент України Петро Порошенко його "обдурили".

Якби було поставлено питання про те, що я відстороняюся від управління церквою, я б на такі умови не пішов,

– стверджує Філарет.

Священнослужитель також переконує, що в наданому Православній церкві України Томосі було написано "зовсім не те, чого очікували". Не подобається патріарху і назва ПЦУ – він стверджує, що вона "не є незалежною". За його словами, назва мала бути "Українська православна церква".

Більше про те, що наговорив у скандальному інтерв’ю Філарет – читайте тут.

Справжній бойовик в Одесі

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У Суворовському районі Одеси 7 липня чоловік взяв у заручники двох жінок. Сталося це за класикою жанру голлівудського бойовика: зловмисник вимагав за звільнення заручників – мільйон доларів і гелікоптер.

Інцидент стався близько 11:00 на вулиці Чорноморського козацтва. Місцевий житель прийшов до кредитного закладу "Ваша готівочка" і почав вимагати гроші. Так, одній зі співробітниць він притиснув ніж до горла. Після того, як йому передали готівку та спрацювала тривожна кнопка, чоловік вирішив змінити свої плани і захопив двох співробітниць закладу у заручниці.



Спецоперація з порятунку заручниць в Одесі/ фото з соцмереж

У підсумку будівлю оточили правоохоронці. Окрім звичайних співробітників поліції та слідчих, на місці також перебувало керівництво обласної поліції та мер міста Геннадій Труханов. Останній пропонував обміняти заручників на себе.

Після 3 годин перемовин зі зловмисником силовики влаштували штурм закладу. У результаті правоохоронцям вдалося звільнити двох заручниць. Їх каретою "швидкої" доправили до лікарні, оскільки жінки зазнали порізів від скла, яке розбили поліцейські.

Штурм закладу в Одесі, де утримували заручниць: відео

Що відомо про зловмисника?

Йому 25 років і він – уродженець Одещини. Окрім того, що чоловік погрожував заручницям ножем, він ще й вимагав один мільйон доларів і гелікоптер. Під час перемовин чоловік погодився відпустити заручниць за 100 тисяч доларів.

Правоохоронці кваліфікували цю подію за двома статтями Кримінального кодексу України: захоплення заручників і розбій.

День Військово-морських сил

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7 липня в Україні відзначають День Військово-морських сил. Так, під час урочистостей з нагоди свята були представлені нові військові катери проекту 58503 ("Кентавр"). Судна отримали назву "Малин" і "Станіслав".



Катер проекту "Кентавр"

Ці катери обладнано системою залпового вогню та бойовими модулями. Їх спустили на воду на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському" у вересні. За кілька місяців десантно-штурмові судна прибули до Одеси, і відтоді проходять державні випробування. Опісля ці катери планує використовувати морська піхота.

Окрім того, на свято приїхав президент Володимир Зеленський, який нагородив українських військових адміралів медалями та орденами.

Хто отримав відзнаки?

• Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримав – лейтенант Лошуков Руслан Олександрович

• Медаль "За військову службу Україні" отримали:

капітан 2 рангу Бельський Володимир Миколайович капітан-лейтенант Гирба Василь Васильович

• Медаль "Захисника Вітчизни" отримали:

капітан 2 рангу Агапітов Андрій Олексійович; капітан 1 рангу Квасов Анатолій Анатолійович; мічман Махівський Данило Анатолійович; капітан 3 рангу Симоненко В’ячеслав Вікторович.

Також президент звернувся до сімей українських полонених моряків.

Я вклоняюся вам за вашу мужність і витримку. Не буду багато говорити. Повірте, ми працюємо і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків додому,

– сказав він.