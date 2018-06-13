Головні новини 13 червня: знеструмлений Крим, уряд Грузії у відставці та Росія напередодні ЧС
Окупований Крим залишився без світла. Новий скандал навколо "Інтера". Через масові протести у Грузії уряд країни пішов у відставку. Стало відомо, хто зі світових лідерів відвідає Чемпіонат світу з футболу в Росії. Такими були головні новини середи, 13 червня, в Україні та світі.
Окупований Крим залишився без світла
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Жителі окупованого Криму 13 червня близько 15:00 повідомили про відключення електроенергії та мобільного зв'язку.
Світла не було в Сімферополі і ряді сусідніх населених пунктів. На півострові виник спражній хаос: не працювали світлофори та тролейбуси. Деякі установи вмикали мобільні генератори.
У "Крименерго" причиною відключення електрики назвали аварію на підстанції "Тамань".
О 15:04 в зв'язку з технологічним порушенням на "Тамані" зафіксовано повне знеструмлення півострова Крим,
– зазначили у підприємстві.
Через годину в "Крименерго" повідомили про часткове відновлення електропостачання на півострові. Там зазначили, що магістральні енергомережі Криму поставлені під напругу, а електропостачання з'явилося у Сімферополі й Севастополі.
До слова, через знеструмлення в окупованому Криму виникли серйозні проблеми. Так, літаки не мали змогу сісти на півострові, оскільки не працювала навігаційна система і на зв'язок не виходили диспетчерські. Окрім цього, на канатних дорогах на кількадесятметровій висоті застрягли люди.
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Новий скандал із "Інтером"
Активісти "Національних дружин" 13 червня провели акцію біля будівлі офісу скандального телеканалу "Інтер", який не підтримав загальноукраїнський бойкот і буде транслювати матчі Чемпіонату світу з футболу, що пройде у Росії.
Представники організації оточили будинок телеканалу "Інтер" та розклеїли на вікнах і дверях будівлі плакати, що закликають до бойкоту чемпіонату, який проходить в країні-агресорі.
Акція виявилась короткою, але вдалою. Нагадали всім, що Інтер – це проросійський канал, який систематично займається російською пропагандою. Трансляція Чемпіонату світу з футболу в РФ – ще одна спроба розповсюдити ідеї "русского мира" серед українців,
– зауважили активісти.
Як зазначили у "Нацдружинах", вони вимагають скасувати трансляцію програм і репортажів, пов'язаних з проведенням футбольного мундіалю.
"Не дивись ЧС-2018 – ні футболу на крові! Ми ще повернемось. #ІнтерБудеНаш", – підсумували вони.
Додамо, у Києві з'явилися сітілайти, які рекламують трансляцію російського Чемпіонату світу з футболу на телеканалах групи "Інтер". Зауважимо, що агітацію написано російською мовою.
Нагадаємо, 7 червня депутатам Верховної Ради не вистачило голосів, щоб внести у порядок денний проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії.
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Уряд Грузії пішов у відставку
Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі подав у відставку. Відставка глави уряду згідно з Конституцією Грузії означає відставку всього Кабінету міністрів.
Про це Квірікашвілі заявив на спеціально скликаному з цієї нагоди брифінгу.
Я бачу настрій у команді та приймаю рішення, як керівник – сьогодні я покидаю свій пост,
– заявив Квірікашвілі.
Окрім цього він додав, що настав момент, коли парламент зможе укомплектувати команду із тих поглядів, які наразі там панують.
Зазначається, що відставка Квірікашвілі означає, що весь його уряд автоматично піде у відставку. Після цього парламентська більшість в семиденний термін має подати президенту новий склад уряду, після чого глава держави також через сім днів повинен представити парламенту склад уряду.
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Додамо, що відставка уряду Грузії пов'язана із масовими протестами у країні.
Масові протести із вимогою відставки уряду розпочались у Тбілісі ще вкінці травня. Організатором мітингу став Заза Саралідзе – батько вбитого через бійку взимку в центрі Тбілісі 16-річного підлітка. Він вважає, що поліція необ'єктивно провела розслідування та приховує одного з учасників вбивства, який є сином екс-працівника поліції. Раніше у відставку пішов Генеральний прокурор Грузії.
Стало відомо, хто зі світових лідерів поїде "на футбол" до Росії
У Росію для участі у церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу приїдуть лідери 15 держав світу, а також двоє "президентів" окупованих Росією грузинських території Абхазії та Південної Осетії.
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Про це розповів прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Речник Путіна зазначив, що до Москви на відкриття ЧС, яке відбудеться 14 червня, приїдуть: президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Руанди Поль Кагаме, президент Болівії Ево Моралес, прем’єр-міністр Лівану Саад Харірі, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков, президент Молдови Ігор Додон, президент Панами Хуан Карлос Варела, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзйоєв та новообраний президент Парагваю Маріо Абдо Бенітес.
Ганебний список гостей футбольного свята Кремля
Окрім того, на відкритті будуть присутні наслідний принц Саудівської Аравії Мохамед бін Салман та голова Президіуму Верховних народних зборів КНДР Кім Йон Нам.
Також до російської столиці відкриття футбольного мундіалю завітають і "президент" Абхазії Рауль Хаджимба та його "колега" з Південної Осетії Анатолій Бібілов.
Протягом місяця приїдуть і глави інших держав для відвідування матчів своїх команд,
– заявив Пєсков.
До слова, поки у Європі планують бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії, квитки на матчі ЧС-2018 придбали вже близько 6 тисяч українців.
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Расистські висловлювання напередодні ЧС від депутатки Держдуми
13 червня різким расистським висловлюванням відзначилася депутатка Держдуми Тамара Плетньова. Очільниця комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Тамара Плетньова закликала російських громадянок не вступати в інтимні зв'язки з іноземцями під час Чемпіонату світу з футболу. Вона наголосила, що саме так в Росії виникають неповні сім'ї.
Вона пригадала про досвід Олімпіади 1980 року в Москві та зазначила, що він призвів до появи багатьох неповних сімей у Росії.
Що я можу сказати ще? Що знайдуться дівчата, які зустрічатимуться і потім народять? Може, знайдуться, а може, ні, я сподіваюся. Ці дітлахи потім страждають і страждали, ще з часів радянської влади. Добре, якщо ще однієї раси, а якщо іншої раси, то це вже зовсім... Ми своїх дітей повинні народжувати. Я не націоналіст, але тим не менше. Я знаю, що страждають і діти, і цих жінок потім кидають, і все, і вони залишаються самі з дитиною,
– підкреслила Тамара Плетньова.
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Додамо, що про дипломатичний бойкот чемпіонату в Росії вже заявили зокрема представники влади Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі та Фінляндії.
Що таке Чемпіонат світу з футболу 2018 року?Турнір пройде у Росії. Стартує він 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року. Матчі прийматимуть 11 міст країни-агресора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранськ, Ростов-на-Дону, Сочі, Казань, Калінінград, Волгоград, Нижній Новгород і Єкатеринбург.