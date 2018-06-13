Головні новини 13 червня: знеструмлений Крим, уряд Грузії у відставці та Росія напередодні ЧС

Окупований Крим залишився без світла. Новий скандал навколо "Інтера". Через масові протести у Грузії уряд країни пішов у відставку. Стало відомо, хто зі світових лідерів відвідає Чемпіонат світу з футболу в Росії. Такими були головні новини середи, 13 червня, в Україні та світі.

Окупований Крим залишився без світла

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Жителі окупованого Криму 13 червня близько 15:00 повідомили про відключення електроенергії та мобільного зв'язку.

Світла не було в Сімферополі і ряді сусідніх населених пунктів. На півострові виник спражній хаос: не працювали світлофори та тролейбуси. Деякі установи вмикали мобільні генератори.

У "Крименерго" причиною відключення електрики назвали аварію на підстанції "Тамань".

О 15:04 в зв'язку з технологічним порушенням на "Тамані" зафіксовано повне знеструмлення півострова Крим,

– зазначили у підприємстві.

Через годину в "Крименерго" повідомили про часткове відновлення електропостачання на півострові. Там зазначили, що магістральні енергомережі Криму поставлені під напругу, а електропостачання з'явилося у Сімферополі й Севастополі.

До слова, через знеструмлення в окупованому Криму виникли серйозні проблеми. Так, літаки не мали змогу сісти на півострові, оскільки не працювала навігаційна система і на зв'язок не виходили диспетчерські. Окрім цього, на канатних дорогах на кількадесятметровій висоті застрягли люди.

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Новий скандал із "Інтером"

Активісти "Національних дружин" 13 червня провели акцію біля будівлі офісу скандального телеканалу "Інтер", який не підтримав загальноукраїнський бойкот і буде транслювати матчі Чемпіонату світу з футболу, що пройде у Росії.

Представники організації оточили будинок телеканалу "Інтер" та розклеїли на вікнах і дверях будівлі плакати, що закликають до бойкоту чемпіонату, який проходить в країні-агресорі. Акція виявилась короткою, але вдалою. Нагадали всім, що Інтер – це проросійський канал, який систематично займається російською пропагандою. Трансляція Чемпіонату світу з футболу в РФ – ще одна спроба розповсюдити ідеї "русского мира" серед українців,

– зауважили активісти. Як зазначили у "Нацдружинах", вони вимагають скасувати трансляцію програм і репортажів, пов'язаних з проведенням футбольного мундіалю. "Не дивись ЧС-2018 – ні футболу на крові! Ми ще повернемось. #ІнтерБудеНаш", – підсумували вони. Додамо, у Києві з'явилися сітілайти, які рекламують трансляцію російського Чемпіонату світу з футболу на телеканалах групи "Інтер". Зауважимо, що агітацію написано російською мовою. Нагадаємо, 7 червня депутатам Верховної Ради не вистачило голосів, щоб внести у порядок денний проект постанови щодо недопущення трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу в Росії. Читайте також: США озвучили серйозні звинувачення у бік росіян

Уряд Грузії пішов у відставку

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі подав у відставку. Відставка глави уряду згідно з Конституцією Грузії означає відставку всього Кабінету міністрів.