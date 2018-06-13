Главные новости 13 июня: Крым без света, правительство Грузии в отставке и Россия накануне ЧМ

Оккупированный Крым остался без света. Новый скандал вокруг "Интера". Из-за протестов в Грузии правительство страны ушло в отставку. Стало известно, кто из мировых лидеров посетит Чемпионат мира по футболу в России. Такими были главные новости среды, 13 июня, в Украине и мире.

Оккупированный Крым остался без света

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Жители оккупированного Крыма 13 июня около 15:00 сообщили об отключении электроэнергии и мобильной связи.

Света не было в Симферополе и ряде соседних населенных пунктов. На полуострове возник настоящий хаос: не работали светофоры и троллейбусы. Некоторые учреждения включали мобильные генераторы.

В "Крымэнерго" причиной отключения электричества назвали аварию на подстанции "Тамань".

В 15:04 в связи с технологическим нарушением на "Тамани" зафиксировано полное обесточивание полуострова Крым,

– отметили на предприятии.

Через час в "Крымэнерго" сообщили о частичном восстановлении электроснабжения на полуострове. Там отметили, что магистральные энергосети Крыма поставлены под напряжение, а электроснабжение появилось в Симферополе и Севастополе.

К слову, из-за обесточивания в оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы. Так, самолеты не могли сесть на полуострове, поскольку не работала навигационная система и на связь не выходили диспетчерские. Кроме этого, на канатных дорогах на многометровой высоте застряли люди.

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Новый скандал с "Интером"

Активисты "Национальных дружин" 13 июня провели акцию у здания офиса скандального телеканала "Интер", который не поддержал всеукраинский бойкот и будет транслировать матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Представители организации окружили здание телеканала "Интер" и расклеили на окнах и дверях здания плакаты, призывающие к бойкоту чемпионата, который проходит в стране-агрессору.

Акция оказалась короткой, но удачной. Напомнили всем, что Интер – это пророссийский канал, который систематически занимается российской пропагандой. Трансляция Чемпионата мира по футболу в РФ – еще одна попытка распространить идеи "русского мира" среди украинцев,

– отметили активисты.

Как отметили в "Нацдружинах", они требуют отменить трансляцию программ и репортажей, связанных с проведением футбольного мундиаля.

"Не смотри ЧМ-2018 – нет футболу на крови! Мы еще вернемся. #ИнтерБудеНаш", – подытожили они.

Добавим, в Киеве появились ситилайты, рекламирующие трансляцию российского Чемпионата мира по футболу на телеканалах группы "Интер". Заметим, что агитация написана на русском языке.