Главные новости 13 июня: Крым без света, правительство Грузии в отставке и Россия накануне ЧМ
Оккупированный Крым остался без света. Новый скандал вокруг "Интера". Из-за протестов в Грузии правительство страны ушло в отставку. Стало известно, кто из мировых лидеров посетит Чемпионат мира по футболу в России. Такими были главные новости среды, 13 июня, в Украине и мире.
Оккупированный Крым остался без света
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Жители оккупированного Крыма 13 июня около 15:00 сообщили об отключении электроэнергии и мобильной связи.
Света не было в Симферополе и ряде соседних населенных пунктов. На полуострове возник настоящий хаос: не работали светофоры и троллейбусы. Некоторые учреждения включали мобильные генераторы.
В "Крымэнерго" причиной отключения электричества назвали аварию на подстанции "Тамань".
В 15:04 в связи с технологическим нарушением на "Тамани" зафиксировано полное обесточивание полуострова Крым,
– отметили на предприятии.
Через час в "Крымэнерго" сообщили о частичном восстановлении электроснабжения на полуострове. Там отметили, что магистральные энергосети Крыма поставлены под напряжение, а электроснабжение появилось в Симферополе и Севастополе.
К слову, из-за обесточивания в оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы. Так, самолеты не могли сесть на полуострове, поскольку не работала навигационная система и на связь не выходили диспетчерские. Кроме этого, на канатных дорогах на многометровой высоте застряли люди.
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Новый скандал с "Интером"
Активисты "Национальных дружин" 13 июня провели акцию у здания офиса скандального телеканала "Интер", который не поддержал всеукраинский бойкот и будет транслировать матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.
Представители организации окружили здание телеканала "Интер" и расклеили на окнах и дверях здания плакаты, призывающие к бойкоту чемпионата, который проходит в стране-агрессору.
Акция оказалась короткой, но удачной. Напомнили всем, что Интер – это пророссийский канал, который систематически занимается российской пропагандой. Трансляция Чемпионата мира по футболу в РФ – еще одна попытка распространить идеи "русского мира" среди украинцев,
– отметили активисты.
Как отметили в "Нацдружинах", они требуют отменить трансляцию программ и репортажей, связанных с проведением футбольного мундиаля.
"Не смотри ЧМ-2018 – нет футболу на крови! Мы еще вернемся. #ИнтерБудеНаш", – подытожили они.
Добавим, в Киеве появились ситилайты, рекламирующие трансляцию российского Чемпионата мира по футболу на телеканалах группы "Интер". Заметим, что агитация написана на русском языке.
Напомним, 7 июня депутатам Верховной Рады не хватило голосов, чтобы внести в повестку дня проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России.
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Правительство Грузии ушел в отставку
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Отставка главы правительства согласно Конституции Грузии означает отставку всего Кабинета министров.
Об этом Квирикашвили заявил на специально созванном по этому случаю брифинге.
Я вижу настроение в команде и принимаю решения, как руководитель – сегодня я покидаю свой пост,
– заявил Квирикашвили.
Кроме этого он добавил, что наступил момент, когда парламент сможет укомплектовать команду из тех взглядов, которые сейчас там царят.
Отмечается, что отставка Квирикашвили означает, что все его правительство автоматически уйдет в отставку. После этого парламентское большинство в семидневный срок должно представить президенту новый состав правительства, после чего глава государства также через семь дней должен представить парламенту состав правительства.
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Добавим, что отставка правительства Грузии связана с массовыми протестами в стране.
Массовые протесты с требованием отставки правительства начались в Тбилиси еще в конце мая. Организатором митинга стал Заза Саралидзе – отец убитого из-за драки зимой в центре Тбилиси 16-летнего подростка. Он считает, что полиция необъективно провела расследование и скрывает одного из участников убийства, который является сыном экс-сотрудников полиции. Ранее в отставку ушел Генеральный прокурор Грузии.
Стало известно, кто из мировых лидеров поедет "на футбол" в России
В Россию для участия в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу приедут лидеры 15 государств мира, а также двое "президентов" оккупированных Россией грузинских территории Абхазии и Южной Осетии.
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Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Путина отметил, что в Москву на открытие ЧМ, которое состоится 14 июня, приедут: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Руанды Поль Кагаме, президент Боливии Эво Моралес, премьер-министр Ливана Саад Харири, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Панамы Хуан Карлос Варела, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзйоев и новоизбранный президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.
Позорный список гостей футбольного праздника Кремля
Кроме того, на открытии будут присутствовать наследный принц Саудовской Аравии Мохамед бин Салман и председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.
Также в российскую столицу на открытие футбольного мундиаля прибудут и "президент" Абхазии Рауль Хаджимба и его "коллега" из Южной Осетии Анатолий Бибилов.
В течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд,
– заявил Песков.
К слову, пока в Европе планируют бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, билеты на матчи ЧМ-2018 приобрели уже около 6 тысяч украинцев.
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Расистские высказывания накануне ЧМ от депутата Госдумы
13 июня резким расистским высказываниям отличилась депутат Госдумы Тамара Плетнева. Руководительница комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала российских гражданок не вступать в интимные связи с иностранцами во время Чемпионата мира по футболу. Она подчеркнула, что именно так в России возникают неполные семьи.
Она вспомнила об опыте Олимпиады 1980 года в Москве и отметила, что он привел к появлению многих неполных семей в России.
Что я могу сказать еще? Что найдутся девушки, которые будут встречаться и потом родят? Может, найдутся, а может, нет, я надеюсь. Эти дети потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то это уже совсем ... Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и этих женщин потом бросают, и все, и они остаются сами с ребенком,
– подчеркнула Тамара Плетнева.
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Добавим, что о дипломатическом бойкоте чемпионата в России уже заявили числе представители власти Великобритании, Австралии, Канады, Исландии, Польши и Финляндии.
Что такое Чемпионат мира по футболу 2018 года?
Турнир пройдет в России. Стартует он 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать 11 городов страны-агрессора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.