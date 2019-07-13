Головні новини 13 липня: обстріл каналу Медведчука, Зеленський взявся за Херсонщину

Уночі двоє невідомих обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу "112 Україна", який де-факто належить куму Путіна Віктору Медведчуку. Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину, де представив очільника ОДА представника у Криму. Незаконно засудженому у Росії українському режисеру Олегу Сенцову виповнилося 43 роки. Такими були головні новини суботи, 13 липня, в Україні та світі.

Обстріл телеканалу "112 Україна"

Близько 3 години ночі проти 3 липня двоє людей під'їхали на авто під будівлю офісу телеканалу "112 Україна" та відкрили вогонь по ньому з гранатомета. Опісля зловмисники зникли у невідомому напрямку.

Важливо! З’явилось відео моменту обстрілу 112 каналу

Унаслідок збройної атаки пошкоджень зазнала лише вивіска мовника, натомість серед ні серед його працівників, ні серед випадкових перехожих ніхто не постраждав.

Поліція кваліфікувала інцидент як теракт. Крім того, у столиці оголосили оперативний план "Сирена".

Наслідки острілу телеканалу "112 Україна" у Києві / Фото "Інформатор"

Згодом прокуратура визначила, що досудове розслідування за цією справою проводитимуть слідчі СБУ. Останні наразі , СБУ спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами проводять невідкладні слідчі дії та пошуки.

Зауважимо! Телеканал "112 Україна" анонсував на 16 липня показ пропагандистського фільму, де війну на Донбасі називають "громадянським конфліктом". Це фільм американського режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". Стрічка базується на розповіді кума російського президента Віктора Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко, та доповнюється міркуваннями президента РФ Володимира Путіна.



У фільмі режисер розповідає нібито про історію України з 2003 року, називаючи війну з Росією громадянською, а Медведчука – "лідером опозиції". Росія в цьому фільмі не зображена як країна-агресор. Натомість Стоун підтримує російську версію про події в Україні 2014 року.

Що відомо про телеканал "112 Україна"? Це український інформаціний канал. За інформацією ЗМІ, раніше він належав колишньому очільнику МВС Віталію Захарченку, який після Революції Гідності втік до Росії. Сьогодні його офіційний власник – Тарас Козак, що є нардепом від фракції "Опозиційний блок" і водночас бізнес-партнером кума російського президента Віктора Медведчука. Окрім "112 каналу", Козак також володіє каналами NewsOne і ZIK. Де-факто усіма цими мовниками володіє саме Медведчук і він неабияк впливає на політику каналів.

Тим часом, під будівлею СБУ активісти вимагають негайних дій проти каналу "112-Україна"

Зеленський на Херсонщині: чим запам’ятався візит президента

Під час робочої поїздки на Херсонщину Президент України Володимир Зеленський, зокрема, призначив головою Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва та представив його на нараді. Зауважимо, що кандидатуру новоспеченого очільника Херсонської ОДА Кабміну запропонував саме гарант.

Під час свого візиту Херсонщину президент уже також дав перше доручення Гусєву, а саме забезпечити повну реалізацію проектів з облаштування контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Чонгар" і "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом.

На початку листопада ми отримаємо дві нові якісні режимні зони КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". І до кінця року ми плануємо реалізувати цей проект в повному обсязі, разом із сервісними центрами. Режимні зони на КПВВ будуть принципово новими, але тимчасовими спорудами. А нові сервісні зон, які включатимуть центри надання адмінпослуг, планують створити до кінця року,

– відповів на це чиновник.

Зеленський, зі свого боку, зауважив, що означає "початок листопада" та "до кінця року". У відповідь Гусєв сказав, що 15 листопада у нього – день народження, і він запрошує президента з цієї нагоди на відкриття режимних зон КПВВ. Зрештою президент погодився та запропонував Гусєву, щоб орієнтиром для кінцевого запуску КПВВ вже з сервісними зонами було 20 грудня.

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Що відомо про Юрія Гусєва?

Раніше Гусєв був під №41 у виборчому списку партії "Слуга народу". Проте 13 червня він заявив, що передумав брати участь в парламентських виборах нібито через інформаційну атаку, але залишається в команді Зеленського і допомагатиме їй "в іншій ролі".

Після того, як з’явилась інформація, що Гусєв може стати очільником Херсонщини, до нього у мережі виникли деякі питання. Зокрема, у червні тоді ще живий нардеп Дмитро Тимчук стверджував, що Гусєв свого часу працював у Держінвестпроекті, коли його очолював Владислав Каськів. Останнього підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.



Зеленський представив нового голову Херсонської ОДА Гусєва / Фото Укрінформ

Крім того, Гусєв мав сумнівну репутацію й на посаді заступника міністра оборони. Так, Тимчука нагадав, що навесні 2015 року Комітет нацбезпеки та оборони парламенту розглядав завищення ціни під час закупівлі пального для армії – плюс 6 тисяч гривень до ринкової ціни на тонну. Всього переплата склала 180 мільйонів гривень.

Гусєв у розслідуванні Комітету ВР фігурував як організатор тендеру. Схему тоді вдалося прикрити, на щастя для держбюджету. Щоправда, справа, порушена правоохоронцями, нічим не закінчилося,

– писав Тимчук.

Також, за словами нардепа, Гусєв керував скандальною закупівлею житла для військовослужбовців.

Також Гусє може бути причетним до справи Катерини Гандзюк, оскільки він очолює громадське об’єднання "Земляцтво Херсонщини", а до ради цього об’єднання входить низка інших чиновників, ймовірно, причетних до загибелі активістки. Крім того, за 4 дні до смерті Гандзюк за поданням Гусєва Мангера нагородили відзнакою "За заслуги перед громадою". Щодо своїх взаємин із Мангером, Рищуком і Гордєєвим, то Гусєв казав лише, що вони є знайомими.

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Також Зеленський у межах свого візиту на Херсонщину презентував постійного представника президента в Криму. Ним став український юрист Антон Кориневич. Він, коментуючи своє призначення, подякував Зеленському та підкреслив, що сьогодні питання Криму – це питання зовнішньої політики, внутрішньої політики і міжнародно-правової боротьби. Також новоспечений постпред президента наголосив, що Крим – це Україна та пообіцяв зробити все для того, щоб питання півострова не зникало з міжнародного порядку денного.

Що відомо про Антона Кориневича

Це український науковець, кандидат юридичних наук. Фахівець із міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права, міжнародного енергетичного права. Водночяас він є доцентом Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Постійним представником президента України в Автономній республіці Крим Зеленський його призначив 25 червня 2019 року. На цій посаді він змінив Ізета Гданова, який був виконувачем обов'язків представника президента після звільнення Бориса Бабіна у грудні 2018 року.

Також президент відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар". Зауважимо, що з 2014 року це перший візит президента України на адміністративний кордон з окупованим Росією Кримом. Тут гарант оглянув інфраструктуру та умови, у яких люди проходять контроль для перетину адмінмежі. Також політик поспілкувався з українцями, які саме рушали до Криму, і з тими, що мешкають у сусідніх з КП районах.

Як Зеленський відвідував Чонгар / Фото прес-служби президента України

Детальніше про візит Зеленьского на Херсонщину дивіться у сюжеті 24 каналу

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Олегу Сенцову – 43

Незаконно ув’язненому в Росії українському режисерові Олегові Сенцову 13 липня виповнюється 43 роки. Це вже шостий день народження, який політв’язень проводить у російській колонії.

Раніше у в’язниці Сенцова відвідав його адвокат Дмитро Дінзе і повідомив таке: "Олег Сенцов всім передає привіт з колонії. У нього все нормально, здоров’я – в нормі. Працює над новими розповідями й повістями".

До слова, до дня народження Сенцова в Україні та інших країнах 13 липня заплановано різні заходи. Так, у Києві біля пам’ятника Григорію Сковороді (Контрактова площа) о 12:00 відбудеться флешмоб "Сенцов +", а о 13:00 біля головного входу до Києво-Могилянської академії – перформанс "За межею", присвячений всім українським політв'язням.

Крмі того, у Києві активісти ініціативи Save Oleg Sentsov провели мистецький захід "Ніч з Олегом Сенцовим". Під час заходупролунали твори українського режисера, виступили відомі виконавці та відбувся показ документального фільму "Етапом через пів-землі".

З Днем народження українського бранця Кремля привітав і президент Володимир Зеленський.

Для мільйонів людей в Україні і в усьому світі ви є взірцем незламності та гідності. Бажаю вам міцного здоров’я, адже зараз воно є вашою головною зброєю у цій боротьбі. Ми не маємо чого вам сьогодні подарувати, крім непохитного зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів. Сьогодні ми були у Чонгарі, зовсім близько до вашого дому. Вірю, що ви скоро зможете туди повернутись, і попереду буде багато років вільного життя та нових творчих здобутків,

– зауважив гарант.

Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Українського режисера затримали 11 травня 2014 року на території анексованого Криму. Окупанти його звинувачують у підготовці теракту на півострові, який той нібито мав намір здійснити навесні 2014 року – саме тоді відбувалися події, що призвели російської окупації Криму. Пізніше режисера звинуватили ще й у зберіганні зброї та вибухівки.



Вирок Сенцову оголосили у серпні 2015 року – бранця Кремля засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року він оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму, але 5 жовтня того ж року Кремль сповістив, що Сенцов добровільно його припинив. Як зголдм пояснив українець, росіяни збиралися застосувати до нього насильницьке годування. До слова, 145-денне голодування неабияк позначилося на стані здоров’я Олега Сенцова – у нього виявили "органічне ураження" серця, печінки та нирок.

Цитати Олега Сенцова: дивіться відео

Детальніше з біографією Олега Сенцова Ви можете ознайомитися за цим посиланням.