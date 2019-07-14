Головні новини 14 липня: звільнення глави ДФС Власова й потужна злива у Києві

Очільник Державної фіскальної служби Олександр Власов на прохання президента Зеленського написав заяву про звільнення. Під Полтавою сталась смертельна ДТП за участю представника кандидата у депутати. Цинізм окупантів не має меж: ворог змусив цивільного бігти через мінне поле. Київ залила злива: автомобілі плавали у воді. Такими були головні новини неділі, 14 липня, в Україні та світі.

Звільнення Власова

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Після скандалу з керівниками митниць західних областей Володимир Зеленський закликав звільнитися очільника ДФС Олександра Власова. Той із відповіддю не забарився і заяву написав. Фото документу Власов оприлюднив на власній Facebook-сторінці.

Шановний пане президенте, тримаю слово офіцера. Поважаючи Вас, як верховного головнокомандувача, пишу заяву на звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби,

– мовиться у дописі Власова.

Вже у понеділок, 15 липня, заява має піти на розгляд Кабміну.



Заява Власова/ фото з соцмереж

Що відомо про конфлікт між Власовим і Зеленським?

6 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський закликав голову ДФС Олександра Власова звільнити керівників Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької обласних митниць. Згодом Власов повідомив, що виконав доручення президента і відсторонив митників.



Втім пізніше з'ясувалося, що насправді ніяких митників головний фіскал не звільняв. За інформацією Володимира Зеленського, їх просто відправили у відпустку. Тоді президент закликав подати у відставку самого Власова.

Смертельна ДТП під Полтавою

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Під Полтавою сталася ДТП за участі двох легковиків. Водій Toyota Corolla виїхав на зустрічну смугу, де на швидкості зіштовхнулось з ВАЗ-21099. Водієм Toyota виявився місцевий бізнесмен Олексій Сердюков. Він останнім часом курував передвиборчу кампанію кандидата в депутати від "Слуги народу" Дмитра Нальотова.

В результаті аварії загинула людина, ще 4 людей у лікарні. Інцидент трапився 13 липня, втім, про його ймовірного винуватця стало відомо тепер.

Момент аварії зафіксований на відео:

Так, сам Сердюков написав про аварію на своїй Facebook-сторінці. Він вказав, що разом з ним в авто їхала журналістка Олена Пашетник.

За кермом автомобіля був я, Олена сиділа позаду. Я пішов на обгін, під час якого у мене провалилася передача. Тому я не зміг закінчити обгін. Справа був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. Це все не знімає з мене відповідальність,

– підкреслив Олексій Сердюков.

Сам бізнесмен відбувся переломом тазу, його пасажирка у важкому стані. Так само у лікарні перебувають і двоє пасажирів ВАЗу, серед яких 12-річна дівчинка. Її мати загинула.

Що відомо про бізнесмена Сердюкова і що йому тепер загрожує – читайте тут.

Ворожий цинізм

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Проросійські бойовики змусили 70-річного жителя Донецька бігти по мінному полю до позицій українських військових. Вони сподівались, що українські бійці почнуть стріляти по чоловіку.

Таким чином окупанти збиралися виявити вогневі позиції українських захисників. Виявилось, що бігти через заміноване ними ж мінне поле окупанти заставили 70-річного жителя Донецька Івана Мороза. Чоловіка сильно залякали і змусили виконувати небезпечну вказівку.



Це – 70-річний Іван Мороз, окупанти змусили його бігти через мінне поле/ фото прес-служба ОМБ імені короля Данила

На щастя, військовослужбовцям вдалося відразу розпізнати цивільного. Вони без ризику для життя і здоров’я підпустили його до позицій.

Велика вода у Києві

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Вдень 14 липня столицю накрила потужна злива. Через це деякі райони столиці затопило. Так, найбільше постраждали Шевченківський, Голосіївський і Солом’янський райони.

На відзнятих користувачами соцмереж відео видно, як автомобілі фактично тонуть у дощовій воді.

Харківське шосе у Києві після грози:

Окрім того, потоки води затопили магазин "АТБ" на Шулявці й підтопили торговельний центр "Оушен Плаза".

Більше фото й відео наслідків грози – дивіться тут.