Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді

У "Слуги народу" є всі шанси отримати монопольну більшість у Верховній Раді. Через загрозу виборчому процесу вертоліт зі спецпризначенцями висадився в Коростені на Житомирщині. Екс-"регіонала" Олександра Єфремова випустили з-під варти. Залишились сотні невикористаних бюлетенів, а ножицями різати зась? Є новий метод. Такими були головні новини понеділка, 22 липня, в Україні та світі.

Розподіл місць у новій Верховній Раді

Центральна виборча комісія підрахувала вже понад 3 чверті голосів. Беззаперечним лідером перегонів залишається "Слуга народу". Крім президентської, до Верховної Ради проходять ще 4 партії.

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Список партій, які проходять в Раду:

"Слуга народу" – 42,90%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 12,95%;

"Європейська солідарність" – 8,31%;

"Батьківщина" – 8,11%;

"Голос" – 6,05%.

Саме ці 5 партій розподілять між собою 225 мандатів народних депутатів. Загалом кількість мандатів за багатомандатними округами у кожної з партій мали б виглядати так:

"Слуга народу" – 123 мандати;

"Опозиційна платформа – За життя" – 37 мандатів;

"Європейська солідарність" – 24 мандати;

"Батьківщина" – 23 мандати;

"Голос" – 18 мандатів.

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Крім того, у Раді 9 скликання будуть присутні також 199 депутатів-мажоритарників. Якщо врахувати партійну приналежність мажоритарників, то ряди партій-переможців поповняться таким чином:

"Слуга народу" – 129;

"Опозиційна платформа – За життя" – 6;

"Європейська солідарність" – 1;

"Батьківщина" – 2;

"Голос" – 3.

У сумі виходить, що "Слуга народу" отримає у наступному скликанні близько 250 мандатів, що гарантує їй однопартійну парламентську більшість.



Кількість депутатів від партій у майбутній Раді / інфографіка 24 каналу

Через Пашинського у Коростень літав гелікоптер зі спецпризначенцями

Проблеми в одномандатному виборчому окрузі №64, що на Житомирщині, почались ще до дня голосування і продовжувались після нього. Там зафіксували численні правопорушення – затримання псевдожурналістів, вказівки літнім людям на конкретних кандидатів у бюлетенях та заміна протоколів. Одним з кандидатів у цьому окрузі є народний депутат України 4 скликань Сергій Пашинський.

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22 липня на Житомирщину прилетів гелікоптер із спецпідрозділом ТОР, аби "забезпечувати порядок". Скерувати вертоліт Мі-8 в Коростень правоохоронці вирішили після того, як виникла загроза провокацій під час транспортування виборчої документації з дільничних виборчих комісій.

У Коростень прилетів гелікоптер з силовиками: дивіться відео

Поліція приховувала місце, де перебуває гелікоптер, але його таки вдалося знайти журналістам 24 каналу на стадіоні "Локомотив".

Гелікоптер та силовики у Коростені: фото 24 каналу

До слова, після підрахунку понад 90% протоколів у виборчому окрузі лідирює самовисуванець Володимир Арешонков з підтримкою у 27,43% голосів, другим іде Вячеслав Сігачов від "Слуги народу" – 26,58%, а от Сергій Пашинський лише третій – 18,22%.

Суд відпустив одіозного Єфремова під домашній арешт



Єфремова випустили з СІЗО / фото: "РБК-Україна"

Олександру Єфремову 22 липня суд змінив запобіжний захід – із утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Його негайно звільнили, тому Єфремов поїде додому до Києва. У СІЗО екс-"регіонал" провів 3 роки.

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Хто такий Олександр Єфремов?Єфремов – український політик російського походження. Був першим заступником голови "Партії регіонів", депутатом Ради від цієї політсили та головою її фракції аж до 2014 року, до Революції Гідності.



У 2015 році Єфремова затримували за звинуваченням "у сприянні сепаратизму" та "зазіханні на територіальну цілісність і суверенітет України", але відпустили. За рік затримали повторно.



Олександра Єфремова арештували спершу на 2 місяці (як запобіжний захід, поки триває слідство). І потім аж до 22 липня 2019 року судді постійно продовжували термін дії запобіжного заходу.



Політик був ярим противником Євромайдану та ініціатором і учасником ручного голосування за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які закріплювали диктатуру Віктора Януковича й обмежували права і свободи українців.



У ЗМІ стверджували, що донецькими і луганськими "сепаратистами" на початку квітня 2014 року керували саме люди Єфремова. Сам політик це заперечив.

Як швидко погасити зайві бюлетені: лайфхак

Бюлетені, які не використали під час голосування, погашають, відрізаючи їх правий нижній кут. Члени виборчих комісій зазвичай роблять це за допомогою ножиць. Однак коли на дільниці злишаються сотні невикористаних бюлетенів, потрібно шукати простіші шляхи.

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Цікавий спосіб придумали члени однієї з ДВК у Дніпрі. Там невикористані бюлетені погасили сокирою. Для цього навіть використали спеціальний пеньочок.

Як гасили бюлетені у Дніпрі: дивіться відео