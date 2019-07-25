Головні новини 24 липня: Кличка хочуть звільнити, а Порошенко прийшов у ДБР

У Кабінет Міністрів надійшло звернення від глави ОП Андрія Богдана з проханням звільнити голову КМДА Києва Віталія Кличка. П'ятий президент Петро Порошенко несподівано з'явився у ДБР. Руслан Рябошапка прокоментував ймовірність очолити ГПУ та розповів, що хоче змінити в органі. ЦВК порахувала майже 100% бюлетенів на парламентських виборах. Такими були головні новини 24 липня в Україні та світі.

Кличка хочуть звільнити

Глава Офісу Президента Андрій Богдан 24 липня звернувся до Кабінету Міністрів з проханням звільнити голову КМДА Києва Віталія Кличка. Відповідний лист Богдан скерував міністру Олександру Саєнку.

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Лист Богдана щодо звільнення Кличка

У листі зазначається: "Конституція України передбачає, що голови місцевих державних адміністрацій призначає на посаду і звільняє з неї президент України за поданням Кабміну". Водночас, закон "Про місцеві державні адміністрації" каже, що такі чиновники працюють поки новообраний президент не призначить нових.

Тому, Офіс Президента просить уряд внести подання на звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

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Олександр Саєнко підтвердив, що отримав лист від ОП.

"Так, подання Богдана до нас надійшло. Тепер ми маємо опрацювати все у встановленому порядку. Рішення може бути після розгляду цього подання на одному з наступних засідань Уряду", – пояснив Саєнко.

Натомість у Кличка заявили, що ні до КМДА, ні особисто до Кличка, жодного листа чи повідомлення не надходило.

Це ж лист Богдана про те, щоб підготувати подання, а чому власне не з'явилося саме подання? Чи спрямоване воно на Кабмін?.. От те, що викинули у простір, те ми і обговорюємо. Копію або повідомлення про такий лист нам ще не прислали.

– розповіла прес-секретар Віталія Кличка Оксана Зінов’єва у коментарі 24 каналу.

Хто може замінити Кличка на посаді?

Місцеві вибори мають відбутися восени 2020 року – якщо не призначать дострокові. Ймовірно на посаду мера столиці претендуватиме Олександр Ткаченко. Це новообраний депутат від "Слуги народу", а донедавна – Гендиректор телеканалу "1+1".

Віталій Кличко також має намір удруге балотуватися на посаду міського голови Києва.

Чому Кличка хочуть позбавити посади голови КМДА? Посади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мер Києва ставав і головою КМДА.



Проте, коли столицю очолив непередбачуваний Леонід Черновецький (2006 – 2012) влада задумалася, як обмежити (хоч би частково) цю людину у повноваженнях. Саме тоді, у 2010 році, вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між двома особами.



До 2014 року президент-втікач Янукович призначав голів КМДА окремо. Однак після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Віталія Кличка новообраний президент Петро Порошенко призначив його ще й головою міської адміністрації.

Порошенко у ДБР

П'ятий президент Петро Порошенко близько 14 години несподівано з'явився у ДБР. Це попри те, що допит попереднього глави держави був запланований на завтра, 25 липня.

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Як пояснила речниця ДБР Анжеліка Іванова, Порошенко прийшов у бюро не на допит, а просити про його перенесення.

П'ятий президент у зв’язку з довгостроковою відпусткою звернувся до нас з проханням провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим,

– сказав директор ДБР Роман Труба.

Попри те, він все одно сподівається, що Порошенко з'явиться на допит 25 липня, а слідчі дії переносити не будуть.

"Я поважаю своїх слідчих – їхній час та професіоналізм. На кожного слідчого у нас більше 35 проваджень. Я не буду втручатися в хід досудового розслідування та вказувати, коли кого допитувати… Ми з розумінням поставилися до завантаженості п'ятого президента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так само з повагою він поставиться до роботи наших слідчих та прийде завтра на допит", – додав Труба.



Повістка Петру Порошенку від ДБР

Водночас, у партії "Солідарність" наголосили, що ніяких проваджень стосовно Порошенка у ДБР не існує.

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У відповідь на це, в ДБР наголосили, що дійсно не розслідують жодних справ проти Порошенка.

"У нас немає кримінальних проваджень проти когось, в принципі такого поняття немає. У нас є кримінальні провадження за фактом можливих протиправних дій або за іншими фактами. Тому у нас і немає кримінальних проваджень проти Порошенка. У нас є кримінальні провадження, де фігурує Петро Порошенко, у нас є кримінальні провадження за фактом можливих протиправних дій, в тому числі, його, але не проти", - відзначили в ДБР.

Яку справу з Порошенком розслідує ДБР? Йдеться про продаж заводу Порошенка "Кузня на Рибальському" бізнесмену Сергію Тігіпку. П'ятого президента вже викликали на допит 17 липня, однак він не прийшов нібито через зайнятість перед виборами.



Завод "Кузня на Рибальському" до 2016 року був збитковим, допоки Кабінет Міністрів не дозволив підприємству здійснювати експорт товарів військового значення. Тоді Порошенко продав свій пакет акцій заводу Тігіпку за 235,8 мільйона доларів. Таким чином, його загальні прибутки за 2018 рік зросли до 6,6 мільярда гривень з 19 мільйонів роком раніше.



Усього ДБР розслідує 8 кримінальних проваджень, де фігурує ім'я Порошенка.

Рябошапка прокоментував ймовірність очолити ГПУ

23 липня президент Володимир Зеленський розповів, що розглядає кандидатуру заступника глави ОП Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора. Наразі ГПУ очолює Юрій Луценко, який пішов у відпустку. Проте, президент постійно наголошує на необхідності змінити генпрокурора.

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Сам Рябошапка зізнався, що обговорював із главою держави подання до парламенту своєї кандидатури на посаду глави ГПУ. Президент сам неодноразово пропонував йому очолити Генеральну прокуратуру.

"Як я ставлюся до ініціатив президента? Я підтримую усі ініціативи президента", – дипломатично зазначив Руслан Рябошапка.

За словами чиновника, можливість, що він таки стане новим генпрокурором – 50%. Адже, окрім подання президента, потрібне і рішення парламенту.

У разі призначення в генпрокуратуру він планує почати роботу з кадрових рішень та змін у системі прокуратури.

Не має значення наскільки серйозними є проблеми в ГПУ. Ми прийшли, щоб ці проблеми вирішувати. Ми маємо величезний мандат довіри від людей якраз для того, щоб ці проблеми вирішувати... У нас є багато ідей, як можна змінити систему прокуратури,

– наголосив Рябошапка. Читайте також: Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником Загалом він дотримується таких основних думок щодо ГПУ: генерального прокурора необхідно змінити;

ГПУ має очолити не політик, а професіонал з вищою юридичною освітою і відповідним стажем роботи в правоохоронних органах;

найкраще ліквідувати Генеральну прокуратуру як орган, а її основну функцію – державне обвинувачення – передати Мін'юсту.

Що відомо про ймовірне звільнення Луценка з ГПУ?Володимир Зеленський запропонував Луценку піти у відставку ще в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але з ГПУ не піде. 11 червня президент вніс до парламенту відповідну постанову, яку депутати не підтримали.



Після завершення голосування 21 липня Володимир Зеленський сказав, що від нової Ради очікує нового генерального прокурора. Президент натякнув, що ним точно не буде Юрій Луценко. 22 липня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що Юрій Луценко офіційно пішов у відпустку після парламентських виборів. Речниця не уточнила, як довго Луценко перебуватиме у відпустці.

Майже 100% підрахованих голосів виборів

Центральна виборча комісія вже підрахувала 99,68% бюлетенів позачергових виборів до Верховної Ради, що відбулись 21 липня. Інформація постійно оновлюється.

Які партії проходять у Раду:

"Слуга народу" лідирує із результатом 43,18%

"Опозиційна платформа – за життя" – 13,02%

ВО "Батьківщина" – 8,18%

"Європейська Солідарність" – 8,11%

"Голос" – 5,83%

"Радикальна партія Олега Ляшка" наразі отримує 4,01%, "Сила і честь" – 3,82%, "Опозиційний блок" – 3,02%. Інші партії наразі набирають менше, ніж 3%.



Остаточні дані ЦВК / Інфографіка 24 каналу

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