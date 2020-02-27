Головні новини 27 лютого: українка підхопила коронавірус у Італії, 8 областям відключать газ

26-річна українка, що проживає у італійській Ломбардії, заразилася коронавірусом. З 1 березня "Нафтогаз" може припинити постачати газу у 8 областей. У Харкові біля торговельного центру "Барабашово" спалахнули сутички. Значно зменшився показник позитивного ставлення до президента Володимира Зеленського. Такими були головні новини 27 лютого.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Коронавірус у Італії: під удар страшної хвороби потрапила українка

Зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Covid-19 серед українців у Італії. Мовиться про 26 річну українку, що приїхала до батьків на південь країни з Ломбардії, де зафіксували спалах хвороби. Там їй стало погано через кілька днів, лікарі зробили тест та підтвердили коронавірус.

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За словами заступника міністра охорони здоровя Віктора Ляшка, її стан – не критичний, і загрози життю немає. Зараз вона перебуває у інфекційному відділені. Її біологічний матеріал передали на дослідження, і найближчим часом з'являться результати.

У Неаполі два випадки підтверджено на інфекцію. Одна з двох – українка, 26 років, працює на півночі в Кремоні, приїхала на південь. Провідувала батьків в Чіленто у Салерно, позитивний результат на коронавірус має бути остаточно підтверджено клінікою "Спаланцані" в Римі,

– розповів директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Голова муніципалітету Монтано-Антілія Лучано Трівеллі у фейсбуці опублікував відеозвернення, у якому розповів таке:

Кілька днів тому 26-річна українка прибула до села Абатемарко.

Вона скаржилася на слабкість і в супроводі своїх батьків ввечері 25 лютого звернулася до лікарні.

Тест на Covid-19 дав позитивний результат в лікарні у Неаполі, але його ще мають підтвердити в Римі.

Зараз українка перебуває в ізольованій палаті під наглядом лікарів.

У карантин відправили її батьків та усіх, хто, ймовірно, з нею контактував.

​Журналістка Stranieriinitalia Мар'яна Сороневич у фейсбуці додала, що українка відчула перші симптоми захворювання лише через 5 днів після приїзду до батьків. Зараз її допис є видаленим, з якої причини – поки невідомо.



Пост журналістки Сороневич про хвору на коронавірус українку в Італії / Скріншот

Тим часом, ще чотири українці заразилися коронавірусом на горезвісному судні Diamond Princess. Зараз цей лайнер перебуває на карантині біля берегів Японії. Загалом тут на борту перебувають перебувають 3 700 пасажирів із 56 країн.

Покинути судно можна лише за згодою сторін та лише після того, як людину повторно перевірять на наявність коронавірусу. Пасажирів, у яких виявили вірус, відправляють до лікарень Японії.

Станом на 26 лютого, серед пасажирів Diamond Princess кількість інфікованих коронавірусом Covid-2019 – 705 осіб.

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8 областей можуть залишитися без тепла

Загроза відключення тепла в помешканнях українців зберігається у 8 областях. Вже 1 березня "Нафтогаз" може припинити постачати туди газ через борги 16 підприємств-виробників тепла.

Як підкреслюють у "Нафтогазі", тепловики не виконують жодної з умов щодо розрахунків. Так, від 19 лютого 2020 року 36 з 52 підприємств-боржників провели необхідні мінімальні платежі "Нафтогазу". Тому українці, помешкання яких опалюються через цих тепловиків, не залишилися без газу. Натомість у зоні ризику залишаються 16 виробників тепла.

Жителі яких областей України можуть залишитися без тепла:

Дніпропетровської;

Київської;

Луганської;

Одеської;

Полтавської;

Харківської;

Херсонської;

Хмельницької.

"Нафтогаз" письмово повідомив ці підприємства про необхідність оплатити послуги, щоб уникнути відключення газу з 1 березня 2020 року.



Борги за газ тепловиків / Інформація від "Нафтогазу"

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Заворушення на "Брабашово"

У Харкові на ринку "Барабашово" сталися сутички між комунальниками та підприємцями. Все почалося з того, що комунальники приїхали сюди для того, щоб виконати рішення виконкому від 29 січня. Згідно з документом, рекламна конструкція є незаконною.

Упідсумку відбулися сутички між підприємцями, які виступають проти будівництва нової дороги, і групою людей в камуфляжі, які забезпечували демонтаж арки. Постраждали 3 людини. Серед підприємців є люди, які отримали опіки очей від розпорошених газових балончиків, а також ті, кого побили арматурою. За словами правоохоронців, на території ринку "Барабашово" відбулися сутички між приватними підприємцями та муніципальною охороною. Невідомі особи застосували піротехніку та сльозогінний газ.

Дивіться відео сутичок на "Барабашово" в Харкові



За результатом сутичок поліцейські затримали 53 людей для з’ясування обставин. Начальник поліції Харківщини Валерій Сокуренко розповів, що правоохоронці вилучили гумові кийки та газові балончики. Водночас слідчі відкрили кримінальну справу про масові заворушення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нас побили, підприємців, запшикалі балончиками, закидали камінням, з вогнегасників били народ просто. Міська влада допустила це, хоча вчора вони нам обіцяли, що нічого не буде,

– зазначив у коментарі 24 каналу один із підприємців.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер назвав неприпустимими сутички та силове протистояння. Він має намір повідомити про ситуацію Володимиру Зеленському.

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Рейтинг Зеленського йде на спад

У вересні 2019 року 73% українців позитивно висловлювалися про президента Володимира Зеленського. Однак у лютому 2020 року цей показник значно зменшився – до 47%. Результати опитування про ставлення до політиків оприлюднив КМІС.

Негативно до президента ставляться 24% опитаних, а нейтрально – 28%. Лише 1% зовсім не знають, хто такий Володимир Зеленський.

Загалом ставлення українців до очільника держави кожного місяця стає гіршим. У вересня позитивно висловилися про Зеленського 73%, у жовтні – 66%, на початку листопада – 64%, вкінці листопада – 52%. У грудні показник трохи виріс – до 60%, але у лютому знову впав – до рекордної позначки 47%.

Водночас зростає кількість тих, хто негативно ставиться до українського президента:

вересень – 7%;

жовтень – 9%;

початок листопада – 12%;

кінець листопада – 19%;

грудень – 14%;

лютий – 24%.

Зауважимо, що у лютому 47% опитаних схвалюють дії президента, а 40% – не схвалюють. Цей показник також значно погіршився від жовтня 2019 року.



Ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

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Королевській влаштували теплий прийом у Львові

Народну депутатку ОПЗЖ Наталію Королевську 27 лютого під крики "Ганьба" вигнали з Львівської обласної держадміністрації. Річ у тім, що відома своїми пропутінськими поглядами політикиня відмовилась називати Росію агресором. Інцидент з Королевською трапився під час виїзного засідання комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у Львові. Ним керувала нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова.