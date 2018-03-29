Головні новини 29 березня: суд над Савченко, Росія висилає дипломатів, що готує весна
Апеляційний суд Києва залишив нардепа Надію Савченко під вартою. Росія вишле 60 американських дипломатів і закриє генконсульство США у Санкт-Петербурзі. А у квітні ще випаде сніг. Такими були головні новини 29 березня.
Надя в суді
29 березня в Апеляційному суді Києва розглядали скаргу адвокатів народного депутата України Надії Савченко на рішення Шевченківського районного суду Києва щодо обрання їй запобіжного заходу.
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Адвокати Савченко звернулись до суду із клопотанням про відвід прокурора Олександра Климовича через те, що він порівняв їхню підзахисну з російськими ГРУшниками Євгеном Єрофєєвим і Олександром Алєксандровим. Суд це клопотання захисту не задовольнив і також відмовив у відводі колегії суддів.
Окрім того, Степан Хмара заявив, що готовий взяти Надію на поруки. А сама Савченко хоче, щоб її судили на суді Господньому.
Та Апеляційний суд Києва відмовився скасувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинуваченої у підготовці терактів нардепа Надії Савченко.
Росія відповіла на видворення дипломатів
Станом на 29 березня вже 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, в Росію повернеться 153 людей.
29 березня Російська Федерація зробила заяву, що дзеркально відповість на видворення російських дипломатів з низки західних країн, які оголосили про висилку російських дипломатичних співробітників у відповідь на отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії.
Офіційна Москва вишле 60 американських дипломатів та відкликає згоду на роботу консульства США у Санкт-Петербурзі. Тож його буде закрито.
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У наше міністерство запрошений посол Сполучених штатів пан Хансман, де мій заступник Сергій Рябков викладає йому зміст цих заходів у відповідь у відношення США,
– заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
4G в Україні
Мобільний оператор Vodafone Ukraine обіцяє запустити 4G вже найближчими днями у п’ятницю (30 березня) або у понеділок (2 квітня).
До кінця дня ми плануємо отримати рахунки (від Українського державного центру радіочастот) і оплатити їх. Тоді ми запустимо 4G в п'ятницю. Якщо не встигнемо, тоді вже понеділок,
– повідомила СЕО компанії Ольга Устнінова.
Компанія запустить 4G в діапазоні 2,6 ГГц. Vodafone має намір запустити 4G у 28 містах України.
При цьому у прес-службі lifecell та Київстар повідомили, що вони також очікують отримання необхідних дозволів найближчим часом і готові до запуску.
Що готує погода?
Наразі на 30 березня синоптики обіцяють сильні дощі з мокрим снігом, які накриють північ і захід України. На дорогах північно-східних регіонів місцями буде ожеледиця. А туман спостерігатиметься у центральних та південних областях.
Вдень в Україні буде доволі тепло – +3...+8 градусів тепла, у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті – від +9 до +13 градусів тепла.
Щодо потепління в Україні, то воно очікується вже – 31 березні і 1 квітня.
Прийде різке потепління. Температура підніметься до +15 градусів. А на Півдні і в центральних областях до +20 градусів тепла. Але потепління прийде з поривчастим вітром, до штормових поривів. Дощі будуть на Заході та Півдні України,
– зазначила синоптик Наталія Діденко.
Але 2-3 квітня Україна перебуватиме під впливом холодного циклону, тож очікується сильний північно-західний поривчастий вітер швидкість 10-15 метрів на секунду. А ще випаде квітневий сніг.