Головні новини 29 березня: суд над Савченко, Росія висилає дипломатів, що готує весна

Апеляційний суд Києва залишив нардепа Надію Савченко під вартою. Росія вишле 60 американських дипломатів і закриє генконсульство США у Санкт-Петербурзі. А у квітні ще випаде сніг. Такими були головні новини 29 березня.

Надя в суді

29 березня в Апеляційному суді Києва розглядали скаргу адвокатів народного депутата України Надії Савченко на рішення Шевченківського районного суду Києва щодо обрання їй запобіжного заходу.

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Адвокати Савченко звернулись до суду із клопотанням про відвід прокурора Олександра Климовича через те, що він порівняв їхню підзахисну з російськими ГРУшниками Євгеном Єрофєєвим і Олександром Алєксандровим. Суд це клопотання захисту не задовольнив і також відмовив у відводі колегії суддів.

Окрім того, Степан Хмара заявив, що готовий взяти Надію на поруки. А сама Савченко хоче, щоб її судили на суді Господньому.

Та Апеляційний суд Києва відмовився скасувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для обвинуваченої у підготовці терактів нардепа Надії Савченко.

Росія відповіла на видворення дипломатів

Станом на 29 березня вже 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, в Росію повернеться 153 людей.

29 березня Російська Федерація зробила заяву, що дзеркально відповість на видворення російських дипломатів з низки західних країн, які оголосили про висилку російських дипломатичних співробітників у відповідь на отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії.

Офіційна Москва вишле 60 американських дипломатів та відкликає згоду на роботу консульства США у Санкт-Петербурзі. Тож його буде закрито.

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У наше міністерство запрошений посол Сполучених штатів пан Хансман, де мій заступник Сергій Рябков викладає йому зміст цих заходів у відповідь у відношення США,

– заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

4G в Україні

Мобільний оператор Vodafone Ukraine обіцяє запустити 4G вже найближчими днями у п’ятницю (30 березня) або у понеділок (2 квітня).

До кінця дня ми плануємо отримати рахунки (від Українського державного центру радіочастот) і оплатити їх. Тоді ми запустимо 4G в п'ятницю. Якщо не встигнемо, тоді вже понеділок,

– повідомила СЕО компанії Ольга Устнінова.

Компанія запустить 4G в діапазоні 2,6 ГГц. Vodafone має намір запустити 4G у 28 містах України.

При цьому у прес-службі lifecell та Київстар повідомили, що вони також очікують отримання необхідних дозволів найближчим часом і готові до запуску.

Що готує погода?

Наразі на 30 березня синоптики обіцяють сильні дощі з мокрим снігом, які накриють північ і захід України. На дорогах північно-східних регіонів місцями буде ожеледиця. А туман спостерігатиметься у центральних та південних областях.

Вдень в Україні буде доволі тепло – +3...+8 градусів тепла, у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті – від +9 до +13 градусів тепла.

Щодо потепління в Україні, то воно очікується вже – 31 березні і 1 квітня.

Прийде різке потепління. Температура підніметься до +15 градусів. А на Півдні і в центральних областях до +20 градусів тепла. Але потепління прийде з поривчастим вітром, до штормових поривів. Дощі будуть на Заході та Півдні України,

– зазначила синоптик Наталія Діденко.

Але 2-3 квітня Україна перебуватиме під впливом холодного циклону, тож очікується сильний північно-західний поривчастий вітер швидкість 10-15 метрів на секунду. А ще випаде квітневий сніг.