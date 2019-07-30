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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Головні новини 30 липня: Разумков може стати головою Ради та арешт танкера NEYMA

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      Новини України та світу за сьогодні 30 липня 2019 – всі новини за сьогодні
      Головні новини 30 липня / Колаж 24 каналу

      Спікером Верховної Ради, найімовірніше, стане Дмитро Разумков, а віце-спікером – представник президента в парламенті Руслан Стефанчук. Український суд наклав арешт на російський танкер NEYMA. Пасажирський літак здійснив аварійну посадку в аеропорту "Бориспіль". Замість параду до Дня Незалежності у Києві пройде Хода гідності. Такими були головні новини 30 липня.

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      Дмитро Разумков – потенційний голова Верховної Ради

      Один з лідерів "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що призначення Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради підтримає більшість парламентарів.

      Важливо: Хто такий Дмитро Разумков: біографія потенційного спікера Ради

      Я точно думаю, що буде Дмитро Разумков. Він найдостойніший кандидат. Правда, зараз він боїться наврочити, але в залі за нього буде щонайменше 250 рук "за",
      – заявив Арахамія.

      Політик відзначив, що Руслана Стефанчука скоріш за все призначать віце-спікером парламенту, а не головою фракції "Слуги народу", про що раніше писали ЗМІ.

      "Найімовірніше, буде на посаді віце-спікера. Він близький до законодавчої роботи, а тут потрібна координаційна робота", – впевнений майбутній нардеп.

      До слова: Руслан Стефанчук – потенційний віце-спікер Верховної Ради: що про нього відомо

      Також Арахамія підтвердив, що зараз на посаду голави фракції "Слуга народу" в парламенті є дві кандидатури: він і очільник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко.


      Хто увійшов до списку "Слуги народу" – лідери партії / інфографіка 24 каналу

      Розподіл місць у Верховній Раді, результати виборів
      Як розподіляться місця у новій Верховній Раді / інфографіка 24 каналу

       

      Суд арештував російський танкер NEYMA

      Український суд наклав арешт на російський танкер NEYMA, який брав участь у захопленні українських кораблів у Керченській протоці. Разом із судном під арешт потрапили вилучені Службою безпеки документи. Окрім того, в інстанції визнали законними обшуки, які проводили на танкері.

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      Суд наклав арешт на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами. Ми це зробили. Крапка!
      – написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

      Агресія Росії на Азові, судна
      Кораблі, які брали участь у захопленні українських суден в Азовському морі / інфографіка 24 каналу

      Що відомо про затримання танкера NEYMA?25 липня 2019 року Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці. Слідчі з’ясували, що ім'я танкера змінили на NIKA SPIRIT, щоб приховати причетність до захоплення українських суден.

      Українські силовики провели обшуки на танкері, вилучили з судна документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів, тому готується клопотання до суду про його арешт.

      У МЗС Росії вже погрожують Україні наслідками через затримання СБУ танкера NEYMA. Представники країни-окупанта називають подію провокацією української сторони. За їх словами, затримання танкера нібито лише загострює російсько-українські відносини та не пришвидшить вирішення питання з українськими моряками.

      Служба безпеки України затримала та допитала 10 членів екіпажу танкера NEYMA, який блокував та допомагав брати у полон українські кораблі біля Керченської протоки. Та згодом, як правова держава, Україна дозволила морякам повернутися додому.

      У Борисполі здійснив аварійну посадку пасажирський літак

      В аеропорту "Бориспіль" аварійну посадку здійснив Boeing 767 української компанії МАУ, який мав виконувати рейс з Києва до Бангкока ввечері 29 липня. Літак здійснив посадку всього через 20 хвилин після вильоту.

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      У процесі набору висоти екіпаж помітив різку зміну параметрів одного з двигунів, імовірно, через потрапляння туди птаха. Екіпаж вирішив відключити двигун і повернутися в аеропорт вильоту, попередньо повідомивши про це диспетчерів,
      – пояснили у прес-службі МАУ.

      На щастя, в результаті інциденту ані пасажири, ані члени екіпажу не постраждали. Людей відразу ж після посадки евакуювали з борту, щоправда, надувний трап при цьому не використовувався. Всіх випускали через передній вихід.

      У соцмережах люди пишуть, що вдячні команді за успішне приземлення і заходи безпеки, проте нарікають на "пастку в аеропорті". Пасажирам замінили літак, але виліт резервного борту відбувся аж через 6 годин від запланованого часу, о 2 ночі за Києвом.

      Замість параду до Дня Незалежності – Хода гідності

      Цьогоріч Україна відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм та без традиційного параду. У Києві 24 серпня пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.

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      Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ Збройних сил України. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад. Разом з військовими у заході також візьмуть участь медики, вчителі, спортсмени, дипломати та волонтери,
      – розповів голова Офісу президента Андрій Богдан.

      Також, у Ході візьме участь президент Володимир Зеленський та керівництво держави. Після цього глава держави виступить зі зверненням до українців.

      Чому в Україні скасували парад на День Незалежності?Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. Грант назвав щорічний парад "помпезним і недешевим". Глава держави запевнив, що святкування Дня Незалежності відбудеться у новому форматі.

      Через економію коштів від відміни параду, гарант пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Премії отримають і "солдати строкової служби, сержанти, офіцери – всі". Зеленський наголосив, що обов’язково гроші виділять військовим, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єданих сил.

       

      Яким був парад на День Незалежності у 2018 році: дивіться відео

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      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Танкер NEYMA Анатолій Матіос Новини Борисполя МАУ Володимир Зеленський Андрій Богдан День Незалежності авіація Руслан Стефанчук
      Джерело: 24 канал
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