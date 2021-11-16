Гордон і Комаровський можуть завадити: Аваков не вірить у другий термін Зеленського
Джерело:"Українська правда"
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не вірить у другий термін Володимира Зеленського. Він вважає, що чинний український президент не готовий.
Зеленський повинен серйозно змінити структуру управління, яку вибудовує в державі. Тільки так він, як вважає Аваков, зможе потрапити на другу каденцію.
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"Будь-хто переможе Зеленського"
За його словами, будь-кому вистачить сил, щоб перемогти чинного президента. Зокрема на його полі з'явився експікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
Потім з'явиться, наприклад, Дмитро Гордон чи доктор Комаровський. Це також на тому ж полі,
– наголосив Аваков.
Він вважає, що антирейтинг, який зараз з'являється у Зеленського, є неминучим у будь-кого, хто керував би країною в нинішній ситуації.
"Але одна справа витратити свій рейтинг на створення, а інша справа витратити його на інтриги", – додав колишній очільник МВС.Нагадаємо! Разумков створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика". У ЗМІ з'явилась інформація, що Євген Комаровський нібито може долучитись у політсилу, але лікар спростував цю інформацію.
Другий термін Зеленського: головне
- На брифінгу в Трускавці Володимир Зеленський наголосив, що наразі не готується до другої каденції, адже повинен виконати все обіцяне.
- На думку "слуги народу" Євгенії Кравчук, чинний президент неодмінно виграє, якщо знову балотуватиметься.
- Донька Зеленського не хоче, щоб батько йшов знову у президенти.
- Очільник Ради Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський може наважитись на другий термін, якщо бачитиме довіру.