Гордон і Комаровський можуть завадити: Аваков не вірить у другий термін Зеленського

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не вірить у другий термін Володимира Зеленського. Він вважає, що чинний український президент не готовий.

Зеленський повинен серйозно змінити структуру управління, яку вибудовує в державі. Тільки так він, як вважає Аваков, зможе потрапити на другу каденцію.

Зверніть увагу Зеленський впевнено лідирує: "свіжий" президентський рейтинг

"Будь-хто переможе Зеленського"

За його словами, будь-кому вистачить сил, щоб перемогти чинного президента. Зокрема на його полі з'явився експікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Потім з'явиться, наприклад, Дмитро Гордон чи доктор Комаровський. Це також на тому ж полі,

– наголосив Аваков.

Він вважає, що антирейтинг, який зараз з'являється у Зеленського, є неминучим у будь-кого, хто керував би країною в нинішній ситуації.

"Але одна справа витратити свій рейтинг на створення, а інша справа витратити його на інтриги", – додав колишній очільник МВС.

Другий термін Зеленського: головне

На брифінгу в Трускавці Володимир Зеленський наголосив, що наразі не готується до другої каденції, адже повинен виконати все обіцяне.

На думку "слуги народу" Євгенії Кравчук, чинний президент неодмінно виграє, якщо знову балотуватиметься.

Донька Зеленського не хоче, щоб батько йшов знову у президенти.

Очільник Ради Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський може наважитись на другий термін, якщо бачитиме довіру.