В Івано-Франківській області ввели графіки відключень світла: де можна подивитись
Джерело:Світлана Онищук
В Івано-Франківській області з 25 жовтня відбуватимуться віялові відключення світла. Електроенергію вимикатимуть щонайменше на 2 години.
В Івано-Франківській області сформували 10 черг відключень споживачів. Кожна черга буде вимикатися на 2 години й припинення електропостачання можливе декілька разів протягом доби.
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На Івано-Франківщині запроваджують графік аварійних вимкнень світла
Графік аварійних вимкнень – це не графік із датою та часом. Це перелік ліній електропередач із зазначеною по кожній лінії потужністю. Вимикають лінії електропередач тоді, коли в енергосистемі необхідно знизити певний обсяг навантаження, а не відключити певну кількість будинків, районів чи конкретний населений пункт,
– пояснила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Відтак, неможливо передбачити точний час, коли не буде світла.Важливо. Ознайомитися з чергами, в який час вимикатимуть світло у вашому населеному пункті, можна на сайті Прикарпаттяобленерго. Також про вимкнення і час відновлення електропостачання можна дізнатися у чат-боті "Прикарпаттяобленерго" у Viber, під кнопкою "Відсутнє світло".
Дізнайтесь більше Аварійні відключення світла в Україні: графіки та перелік міст
Віялові відключення світла в Україні 25 жовтня
- 25 жовтня без електроенергії була частина Київської області. Стабілізаційне відімкнення світла у Києві та області розпочалося з 9:20.
- Також віялові відключення світла запровадили у Львові. Відключення стосуються, як жителів міста, так і області, орієнтовно 3% від загальної потужності. Наразі "Львівобленерго" формує та готує до оприлюднення графіки відключень на найближчі дні.
- Про те, що не буде світла, попереджали і жителів Закарпаття. Через ремонтно-відновлювальні роботи можливі тимчасові відключення світла в Рахівському та Тячівському районах.
- Вдень 25 жовтня велика частина Рівного залишилась без електропостачання через аварійну ситуацію на одній з підстанцій. Віялові відключення електроенергії запровадили і на Одещині та Миколаївщині.
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