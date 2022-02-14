Очільник МЗС Греції проведе розмову з Кулебою

У Греції зазначили, що інцидент трапився у Гранітному. До вбивства, мовляв, причетні 3 українських військових.

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Конфлікт між бійцями та греками виник через дрібні питання. Коли він трапився та що саме його спровокувало – не повідомляють.

Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих, а також бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим,

– мовиться у повідомленні.

Тепер міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас хоче поговорити телефоном з українським колегою Дмитром Кулебою. Розмова стосуватиметься необхідності захисту греків в Україні.

Інцидент міг трапитися й за участі бойовиків

У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли журналістам 24 каналу, що не знають про вбивство за участі військових ЗСУ.

Зауважимо, що через село Гранітне проходить лінія розмежування. Тому греки могли загинути на окупованій території.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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