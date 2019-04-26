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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Гройсман приїхав до Зеленського в офіс "Кварталу", – ЗМІ

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      Володимир Гройсман (ілюстративне фото)
      Володимир Гройсман (ілюстративне фото) / Getty Images

      Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зустрівся із майбутнім президентом Володимиром Зеленським. Розмова була неформальною та відбулась в офісі Студії "Квартал 95".

      Зустріч не афішувалась, відтак, що обговорювали перші особи держави, невідомо. Відбулась вона 24 квітня, повідомляє "Українська правда" з посиланням на два незалежні одне від одного джерела.

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      Попри не розповсюдження деталей зустрічі, джерела натякнули, що у Гройсмана та Зеленського начебто склалося гарне враження одне про одного.

      24 канал чекає на підтвердження зазначеної інформації від прес-секретаря прем'єра.

      За результатами президентських виборів, Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів українців, а Петро Порошенко – 24,45%. Прем'єр Гройсман одним із перших привітав Володимира Зеленського із перемогою та подякував за минулі 5 років Петру Порошенку, бо "було зроблено багато". Також він наголосив, що вибори відбулися вільно і демократично. 

      Ми повинні належно оцінити досягнуте і у відповідь на суспільний запит прискорити позитивні зміни. У цьому я бачу запоруку успіху України,
      – зазначив Володимир Гройсман.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Гройсман ЗМІ
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