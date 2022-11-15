Гучна "бавовна": у Мелітополі ЗСУ могли поцілити по лігву окупантів
Джерело:Іван Федоров
Збройні Сили України продовжують нищити ворога на окупованих територіях. Так, 15 листопада у Мелітополі до загарбників завітала нова "бавовна".
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Нагадаємо, що раніше росіяни невдало покурили на заводі "Рефма".
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У Мелітополі могли поцілити по лігву росіян
За словами Федорова, гучний вибух пролунав у житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-го училища, де зосереджене чергове лігво окупантів.
За попередньою інформацією, вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до 4-го поверху.
Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і окупантські поліцейські. Збираємо деталі, що цього разу курили окупанти,
– зазначив Федоров.
Де розташоване лігво окупантів / Карта
Пропагандисти все заперечують
У Росії вже відреагували на "бавовну" у Мелітополі. Загарбники, як завжди, брешуть. Вони заявили, що в окупованому місті буцімто вибухнув саморобний пристрій біля під'їзду одного з будинків.
Пропагандисти стверджують, що нібито постраждала одна людина – її доправили до лікарні. Також пошкоджено вікно та балкон багатоповерхівки.
Зауважимо, що після таких "бавовняток" росіяни завжди все списують на теракти.
Яка ситуація у Мелітополі: останні новини
- Мешканці Мелітополя на Запоріжжі повідомляють, що з центру міста зникла символіка окупантів. Росіяни знайшли цьому виправдання.
- ЗСУ 11 листопада ліквідували у Мелітополі колаборанта Андрія Бойка, який був "заступником міністра спорту". Він поширював пропаганду дітям.
- Кадирівець у Мелітополі під наркотиками вистрелив цивільному в обличчя. Це трапилось у міській лікарні.
- Також російські війська повернули пам'ятник Леніну. До речі, цю бридоту з міста демонтували 7 років тому.
- Зауважимо, що американський генерал Бен Ходжес прогнозує звільнення Мелітополя вже у січні.
- Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти перетворюють загарбану частину Запоріжжя на військову базу. Вони селяться в громадські установи, заїжджають в будинки та квартири.
- Також до міста приїхав гауляйтер Армен Горловський. Він представник банди єнакієвських, які раніше контролювали територію Донецької області.
- До того ж росіяни продовжують тероризувати населення на тимчасово окупованих територіях. У Мелітополі вони вирішили набирати підлітків до своєї так званої "Юнармії".
- Тим часом окупанти у школах почали змушувати дітей користуватися зброєю. Такі "уроки" уже проходили учні 9 – 11 класів.
Варте уваги – У Мелітополі зник російський прапор: дивіться відео