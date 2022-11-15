Гучна "бавовна": у Мелітополі ЗСУ могли поцілити по лігву окупантів

Збройні Сили України продовжують нищити ворога на окупованих територіях. Так, 15 листопада у Мелітополі до загарбників завітала нова "бавовна".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Нагадаємо, що раніше росіяни невдало покурили на заводі "Рефма".

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У Мелітополі могли поцілити по лігву росіян

За словами Федорова, гучний вибух пролунав у житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-го училища, де зосереджене чергове лігво окупантів.

За попередньою інформацією, вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до 4-го поверху.

Туди відразу ж поїхали швидкі, пожежники і окупантські поліцейські. Збираємо деталі, що цього разу курили окупанти,

– зазначив Федоров.



Де розташоване лігво окупантів / Карта

Пропагандисти все заперечують

У Росії вже відреагували на "бавовну" у Мелітополі. Загарбники, як завжди, брешуть. Вони заявили, що в окупованому місті буцімто вибухнув саморобний пристрій біля під'їзду одного з будинків.

Пропагандисти стверджують, що нібито постраждала одна людина – її доправили до лікарні. Також пошкоджено вікно та балкон багатоповерхівки.

Зауважимо, що після таких "бавовняток" росіяни завжди все списують на теракти.

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