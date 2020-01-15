Гучне вбивство у Каховці: поліцейському повідомили про підозру

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Мелітополі, повідомили про підозру працівнику Каховського відділу поліції. Його підозрюють у приховуванні особливо тяжкого злочину. Мовиться про гучне вбивство 26-річного Володимира Чебукіна, яке сталося у Каховці на Херсонщині в новорічну ніч проти 1 січня.

Як повідомляє пресслужба ДБР, підозру оголосили старшому інспектору з контролю за обігом зброї Каховського відділу поліції. Слідство встановило, що він спотворив обставини вбивства 26-річного жителя Каховки.

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Також за участю правоохоронця було:

штучно створено умови самооборони,

приховано обставини, сліди та факт скоєння умисного вбивства, яке скоїв його товариш.

Слідчі переконують, що поліцейський здійснив постріли у бік товариша зі зброї, що належала потерпілому. Той тоді вже перебував без свідомості, оскільки зазнав вогнепальних поранень. У ДБР наголошують, що через такі дії поліцейського правоохоронці розглядали хибну версію вбивства з метою самозахисту.

Якщо вину правоохоронця доведуть, йому загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або обмеження волі терміном до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

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До слова, у середині січня вищезазначеного правоохоронця звільнили зі служби. Раніше ДБР також відкривало справу проти нього. Але тоді правоохоронця підозрювали лише у причетності до резонансного вбивства.

За даними ЗМІ, він і ймовірний вбивця перед скоєнням злочину "культурно відпочивали". Також журналісти припускають, що поліцейський навмисне нічого не зробив, аби запобігти кривавому фіналу, та навіть міг сам підбивати друга на злочин, переконуючи, що нікого не покарають.

Що відомо про вбивство у Каховці: коротко