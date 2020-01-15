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      Гучне вбивство у Каховці: поліцейському повідомили про підозру

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      Вбивство у Каховц: ДБР повідомило поліцейському про підозру у приховуванні злочину

      Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Мелітополі, повідомили про підозру працівнику Каховського відділу поліції. Його підозрюють у приховуванні особливо тяжкого злочину. Мовиться про гучне вбивство 26-річного Володимира Чебукіна, яке сталося у Каховці на Херсонщині в новорічну ніч проти 1 січня.

      Як повідомляє пресслужба ДБР, підозру оголосили старшому інспектору з контролю за обігом зброї Каховського відділу поліції. Слідство встановило, що він спотворив обставини вбивства 26-річного жителя Каховки.

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      Також за участю правоохоронця було:

      • штучно створено умови самооборони,
      • приховано обставини, сліди та факт скоєння умисного вбивства, яке скоїв його товариш.

      Слідчі переконують, що поліцейський здійснив постріли у бік товариша зі зброї, що належала потерпілому. Той тоді вже перебував без свідомості, оскільки зазнав вогнепальних поранень. У ДБР наголошують, що через такі дії поліцейського правоохоронці розглядали хибну версію вбивства з метою самозахисту.

      Якщо вину правоохоронця доведуть, йому загрожує покарання у вигляді арешту на строк до 3 місяців або обмеження волі терміном до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

      Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

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      До слова, у середині січня вищезазначеного правоохоронця звільнили зі служби. Раніше ДБР також відкривало справу проти нього. Але тоді правоохоронця підозрювали лише у причетності до резонансного вбивства.

      За даними ЗМІ, він і ймовірний вбивця перед скоєнням злочину "культурно відпочивали". Також журналісти припускають, що поліцейський навмисне нічого не зробив, аби запобігти кривавому фіналу, та навіть міг сам підбивати друга на злочин, переконуючи, що нікого не покарають.

      Що відомо про вбивство у Каховці: коротко 

      • Трагедія сталася уночі проти 1 січня. Тоді 29-річний чоловік розстріляв із рушниці 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна. Згодом останній помер у лікарні.
      • Причиною вбивства стали ревнощі. Зокрема, чоловіки посварились через те, хто виховуватиме дитину жінки. Вітчим захотів забрати сина у його рідного батька – Володимира.
      • За версією слідства, у день трагедії батько хлопчика приїхав до будинку колишньої дружини з травматичною зброєю. А її співмешканець, начебто обороняючись, вибіг на нього з карабіном і почав стріляти.
      • Правоохоронці затримали стрільця та суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.
      • Під час перестрілки на місці злочину був співробітник поліції. Цей факт і припущення, що правоохоронці спустять справу на гальма, спровокували протести в місті – активісти кілька разів пікетували місцеве управління поліції та навіть палили шини. Таким чином активісти вимагали об'єктивного розслідування злочину.
      як розгоралися останні події після гучного вбивства в каховці:
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кримінальні новини Розслідування Вбивство Державне бюро розслідувань Поліція Вбивство у Каховці Новини Херсона
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