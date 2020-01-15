Громкое убийство в Каховке: полицейскому сообщили о подозрении

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, сообщили о подозрении работнику Каховского отдела полиции. Его подозревают в сокрытии особо тяжкого преступления. Говорится о громком убийстве 26-летнего Владимира Чебукина, которое произошло в Каховке на Херсонщине в новогоднюю ночь на 1 января.

Как сообщает пресс-служба ГБР, подозрение объявили старшему инспектору по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции. Следствие установило, что он исказил обстоятельства убийства 26-летнего жителя Каховки.

Советуем ознакомиться! Резонансное убийство в Каховке: когда закончатся зверства полицейских

Также с участием милиционера было:

искусственно созданы условия самообороны,

скрыты обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ.

Следователи утверждают, что полицейский совершил выстрелы в сторону товарища из оружия, принадлежавшего потерпевшему. Тот тогда уже находился без сознания, поскольку пострадал от огнестрельных ранений. В ГБР отмечают, что из-за таких действий полицейского правоохранители рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты.

Если вину милиционера докажут, ему грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы сроком до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

К теме! Убийство в Каховке: Рябошапка назначил своих прокуроров

К слову, в середине января вышеупомянутого полицейского уволили со службы. Ранее ГБР также открывало против него дело. Но тогда его подозревали только в причастности к резонансному убийству.

По данным СМИ, он и предполагаемый убийца перед совершением преступления "культурно отдыхали". Также журналисты предполагают, что полицейский намеренно ничего не сделал, чтобы предотвратить кровавый финал, и даже мог сам подбить друга на преступление, убеждая, что никого не накажут.

Что известно об убийстве в Каховке: коротко