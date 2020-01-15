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      Громкое убийство в Каховке: полицейскому сообщили о подозрении

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      Убийство в Каховке: ГБР сообщило полицейскому о подозрении в сокрытии преступления

      Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Мелитополе, сообщили о подозрении работнику Каховского отдела полиции. Его подозревают в сокрытии особо тяжкого преступления. Говорится о громком убийстве 26-летнего Владимира Чебукина, которое произошло в Каховке на Херсонщине в новогоднюю ночь на 1 января.

      Как сообщает пресс-служба ГБР, подозрение объявили старшему инспектору по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции. Следствие установило, что он исказил обстоятельства убийства 26-летнего жителя Каховки.

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      Также с участием милиционера было:

      • искусственно созданы условия самообороны,
      • скрыты обстоятельства, следы и факт совершения умышленного убийства, которое совершил его товарищ.

      Следователи утверждают, что полицейский совершил выстрелы в сторону товарища из оружия, принадлежавшего потерпевшему. Тот тогда уже находился без сознания, поскольку пострадал от огнестрельных ранений. В ГБР отмечают, что из-за таких действий полицейского правоохранители рассматривали ложную версию убийства с целью самозащиты.

      Если вину милиционера докажут, ему грозит наказание в виде ареста на срок до 3 месяцев или ограничение свободы сроком до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

      Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора.

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      К слову, в середине января вышеупомянутого полицейского уволили со службы. Ранее ГБР также открывало против него дело. Но тогда его подозревали только в причастности к резонансному убийству.

      По данным СМИ, он и предполагаемый убийца перед совершением преступления "культурно отдыхали". Также журналисты предполагают, что полицейский намеренно ничего не сделал, чтобы предотвратить кровавый финал, и даже мог сам подбить друга на преступление, убеждая, что никого не накажут.

      Что известно об убийстве в Каховке: коротко

      • Трагедия произошла в ночь на 1 января. Тогда 29-летний мужчина расстрелял из ружья 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Позже последний скончался в больнице.
      • Причиной убийства стала ревность. В частности, мужчины поссорились из-за того, кто будет воспитывать ребенка женщины. Отчим захотел забрать сына у его родного отца – Владимира.
      • По версии следствия, в день трагедии отец мальчика приехал в дом бывшей жены с травматическим оружием. А ее сожитель, будто обороняясь, выбежал на него с карабином и начал стрелять.
      • Правоохранители задержали стрелка и суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей 60 суток без права внесения залога.
      • Во время перестрелки на месте преступления был сотрудник полиции. Этот факт и предположение, что правоохранители спустят дело на тормоза, спровоцировали протесты в городе – активисты несколько раз пикетировали местное управление полиции и даже жгли шины. Таким образом активисты требовали объективного расследования преступления.
      КАК РАЗГОРАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ГРОМКИХ УБИЙСТВ В КАХОВКЕ:
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Расследования Полиция Государственное бюро расследований Убийство Новости Херсона Убийство в Каховке Криминальные новости
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