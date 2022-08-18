Гутерреш і Ердоган схилятимуть Україну до перемовин, – Жданов

Сьогодні, 18 серпня, у Львові відбудеться зустріч глави Туреччини Реджепа Ердогана, генсека ООН Антоніу Гутерреша та президента України Володимира Зеленського. Припускають, що головна мета – схилити Україну до перемовин.

Сьогодні Ердоган та путін є партнерами. Ба більше, західні країни вже розглядають можливість введення санкцій проти Туреччини за її стосунки з росією. Своєю чергою, Гутерреш також відстоює інтереси росії. Саме тому сторони намагатимуться досягти того, що конче потрібно росії – готовності України до перемовин. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Андрій Жданов.

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Вони обидва намагатимуться схилити Україну до перемовин. Адже сьогодні це вкрай необхідно росії,

– наголосив він.

Жданов припускає, що однією з перших умов перемовин буде припинення вогню. Ворог намагається досягти цього якомога швидше. "росіяни відчувають, що їхньої армії вже недостатньо для утримання тих територій, які вони захопили", – сказав військовий експерт.

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Наразі можна стверджувати, що інтереси путіна та Ердогана збігаються. Ердоган хоче стати новим лідером Близького Сходу та Центральної Африки. Він прагне відбудувати свою політичну кар'єру як політика світового рівня. А москві потрібне перемир'я.

Ердоган намагається "потягнути" Україну з-під носа у США та колективного Заходу. Якщо він посадить Україну та росію за стіл перемовин, то він буде політиком №1, який намагається врегулювати війну на європейському континенті, а не Європа чи США,

– сказав він.

У президента та суспільства чітка позиція

Однак Україна в жодному разі не піде на умови росіян. Суверенітет держави, зауважив Жданов, і проявляється у тому, що вона може висувати власні вимоги та відстоювати їх. Президент Зеленський чітко сформулював позицію України, яка повністю підтримана суспільством: головна умова для початку перемовин – це вивід російських військ з наших територій у кордонах 1991 року.

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