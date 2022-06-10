У Харкові оперативно відновили телевізійне мовлення після атаки росіян
Російські окупанти продовжують нещадно гатити по Харкову. Внаслідок чергового ворожого обстрілу у місті зникло телевізійне мовлення. Проте його оперативно відновили.
Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що залишати людей без інформації – це тактика загарбників.
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У Харкові відновили телевізійне мовлення
Зеленський розповів, що вдячний зв'язківцям, які буквально за день відновили в Харкові телевізійне мовлення. Воно зникло після чергового ворожого обстрілу.
Бити по телецентрах, руйнувати канали зв'язку, залишити людей в ізоляції – це тактика окупантів, без якої вони справді не можуть. Бо відкритість і чесність також є зброєю проти всього, що несе російська держава,
– зауважив президент.
Також він розповів про ситуацію на фронті. За словами глави держави ситуація на полі бою не має суттєвих змін, а населені пункти, які окупанти обрали головними мішенями, тримаються. Мовиться про Сєвєродонецьк, Лисичанськ та інші міста Донбасу.
"Маємо певний позитив у Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємося вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю", – зазначив Зеленський.
Президент підсумував, що українські захисники також тримають оборону й на Миколаївському напрямку.
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Коротко про ситуацію на Харківщині
- Пізно ввечері 8 червня у Харкові пролунали 2 потужні вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі у кафе, продовольчому магазині та шкільній бібліотеці у Новобаварському районі. Окрім цього, часткових пошкоджень зазнала будівля школи.
- За день до цього загарбники також обстрілювали Харків. Ворожа ракета влучила в супермаркет "Восторг" біля метро Індустріальна. Під час атаки там перебували троє нічних чергових. Вони були в іншій частині магазину й дивом не травмувалися.
- Попри суттєві пошкодження, яких зазнав супермаркет, його директорка Світлана Діуліна заявила, що на зло ворогам роботу закладу відновлять протягом тижня.
- Протягом 5 червня російські загарбники теж цинічно обстріляли житлові будинки, авто та критичну інфраструктуру на Харківщині. Також вони гатили по самому обласному центрі. Внаслідок обстрілів загинули 3 мирні українці.
- Водночас голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що російські окупанти продовжують наступ поблизу Ізюма в напрямку Довгенького та Долини. Проте росіяни продовжують зазнавати шалених втрат.
- Окрім цього, на знімках з супутника Planet Labs видно будівництво росіянами понтонно-залізничної переправи через річку Оскіл, на південь від селища Куп'янськ-Вузловий. Окупанти намагаються налагодити свою логістику на тимчасово окупованій території Харківської області.
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