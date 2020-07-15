Цілу злочинну групу, що складалася з 6 поліцейських та однієї цивільної особи, викрили у Харківській області. Правоохоронці затримували наркоманів та вимагали у їхніх родичів хабарі за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Поліцейські вже відсторонені від займаних посад та перебувають під вартою. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

До теми На Донеччині група поліцейських вибивала наркотики у торговців і збувала їх: фото

Як поліцейські організували злочинну схему:

Вони затримували наркозалежних, коли ті забирали наркотики із "закладок".

Далі вони вимагали у них кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Гроші мали приносити родичі затриманих, а самих наркоманів не оформлювали належним чином.

Гроші у рідних забирали спільники – цивільні особи і передавали їх правоохоронцям.

Ціна за "свободу" одного наркозалежного складала від 500 до 100 доларів США.



Вилучені у затриманих речі

За час роботи такої схеми поліцейські встигли заробити понад 150 тисяч гривень. Під час попереднього розслідування було задокументовано 5 фактів отримання хабарів

– повідомили у прокуратурі.

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