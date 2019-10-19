12 фактів про миття рук, які вас здивують
Про важливість миття рук знає кожен, але багато людей недооцінює цю найпростішу гігієнічну процедуру.
Чому потрібно мити руки?
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- Миття рук – найпростіший спосіб профілактики застуди. Віруси потрапляють в ніс і рот не тільки коли хтось на нас чхає, а тоді, коли ми самі чіпаємо обличчя або їмо брудними руками.
- Через брудні руки в наш кишківник потрапляють паразити та збудники діареї всіх видів.
- Мити руки треба, як мінімум, у 8 ситуаціях: коли ви сходили в туалет, чхнули, покашляли, висякатися, приготували їжу, викинули сміття, погладили тварину і повернулися з вулиці.
- Також перед сексом і після нього помити руки теж не завадить.
- Температура води значення не має.
- А ось мило краще брати без триклозану: він шкодить навколишньому середовищу.
- Якщо мила немає – все одно краще помити руки, ніж піти з брудними.
- Не забувайте потерти тильну сторону долонь, простір між пальцями і їхні кінчики.
- Мийте руки від 20 секунд до хвилини. Головне – не менше.
- Витирайте руки сухим або паперовим рушником. Використовувати сушку – краще, ніж не використовувати. Витирати об одяг або не витирати зовсім – звести все нанівець.
- Воду краще закривати рушником, а відкривати двері з туалету (назовні) – ліктем.
- Якщо помити руки ніде – використовуйте антисептик.
Як мити руки: відеоінструкція ВООЗ
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