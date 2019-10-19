12 фактів про миття рук, які вас здивують

Про важливість миття рук знає кожен, але багато людей недооцінює цю найпростішу гігієнічну процедуру.

Чому потрібно мити руки? Читайте також: Супрун розповіла про невизнаного генія гігієни Миття рук – найпростіший спосіб профілактики застуди. Віруси потрапляють в ніс і рот не тільки коли хтось на нас чхає, а тоді, коли ми самі чіпаємо обличчя або їмо брудними руками. Через брудні руки в наш кишківник потрапляють паразити та збудники діареї всіх видів. Мити руки треба, як мінімум, у 8 ситуаціях: коли ви сходили в туалет, чхнули, покашляли, висякатися, приготували їжу, викинули сміття, погладили тварину і повернулися з вулиці. Також перед сексом і після нього помити руки теж не завадить. Температура води значення не має. А ось мило краще брати без триклозану: він шкодить навколишньому середовищу. Якщо мила немає – все одно краще помити руки, ніж піти з брудними. Не забувайте потерти тильну сторону долонь, простір між пальцями і їхні кінчики. Мийте руки від 20 секунд до хвилини. Головне – не менше. Витирайте руки сухим або паперовим рушником. Використовувати сушку – краще, ніж не використовувати. Витирати об одяг або не витирати зовсім – звести все нанівець. Воду краще закривати рушником, а відкривати двері з туалету (назовні) – ліктем. Якщо помити руки ніде – використовуйте антисептик. Як мити руки: відеоінструкція ВООЗ Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.