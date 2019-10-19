12 фактів про миття рук, які вас здивують

1658 Читать новость на русском
Чому важливе миття рук
Чому важливе миття рук / unsplash.com

Про важливість миття рук знає кожен, але багато людей недооцінює цю найпростішу гігієнічну процедуру.

 Чому потрібно мити руки?

Читайте також: Супрун розповіла про невизнаного генія гігієни

  1. Миття рук – найпростіший спосіб профілактики застуди. Віруси потрапляють в ніс і рот не тільки коли хтось на нас чхає, а тоді, коли ми самі чіпаємо обличчя або їмо брудними руками.
  2. Через брудні руки в наш кишківник потрапляють паразити та збудники діареї всіх видів.
  3. Мити руки треба, як мінімум, у 8 ситуаціях: коли ви сходили в туалет, чхнули, покашляли, висякатися, приготували їжу, викинули сміття, погладили тварину і повернулися з вулиці.
  4. Також перед сексом і після нього помити руки теж не завадить.
  5. Температура води значення не має.
  6. А ось мило краще брати без триклозану: він шкодить навколишньому середовищу.
  7. Якщо мила немає – все одно краще помити руки, ніж піти з брудними.
  8. Не забувайте потерти тильну сторону долонь, простір між пальцями і їхні кінчики. 
  9. Мийте руки від 20 секунд до хвилини. Головне – не менше.
  10. Витирайте руки сухим або паперовим рушником. Використовувати сушку – краще, ніж не використовувати. Витирати об одяг або не витирати зовсім – звести все нанівець.
  11. Воду краще закривати рушником, а відкривати двері з туалету (назовні) – ліктем.
  12. Якщо помити руки ніде – використовуйте антисептик.

Як мити руки: відеоінструкція ВООЗ 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Лесі Нікітюк – 32: маловідомі факти про харизматичну ведучу
сьогодні
5693
Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Гігієна Поради Здорове життя Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
18 жовтня 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
Світлана Попова 1536
Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
18 жовтня 14:00 Чи може музика допомогти у розвитку дітей з аутизмом
Анастасія Кушпіт 610
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
17 жовтня 12:45 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк 25532
Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
15 жовтня 20:43 Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
Юлія Девда 3319
Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
11 жовтня 18:00 Післяпологова депресія: як проявляється та чому її не можна ігнорувати
Анастасія Лукашевська 503
Новини
Більше новин
Залиште відгук