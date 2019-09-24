Антисептики неефективні в боротьбі з вірусом грипу

Антисептики для рук є досить популярними бактеріальними засобами. Більшість людей вважають їх хорошим способом для очищення рук.

Нове дослідження від японських вчених ставить під сумнів ефективність спиртових антисептиків проти вірусу грипу, зокрема від грипу типу А, розповіли у CIDRAP.

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Дослідники Кіотського університету провели дослідження, які свідчать, що дезінфекторам для рук на основі етанолу необхідно бути 4 хвилини в контакті з вірусом грипу типу А, щоб вбити його.

Через 2 хвилини контакту – вірус був все ще активний.

Ймовірна причина неефективності антисептиків – це слиз, який оточує вірус.

Антисептик діє як гідрогель та захищає вірус від етанолу.

"Ми зрозуміли, що захисний ефект слизу, сильніший, ніж ми очікували", – стверджує головний автор дослідження доктор Ріохей Хіросе.



У медичних закладах можуть переглянути доцільність використання антисептиків

Таке дослідження може змінити практику медичних працівників, щодо використання спиртових антисептиків для швидкої дезінфекції.

Нещодавно Центр з контролю та профілактики захворювань США, а також Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендували використовувати етанолові антисептики для дезінфекції протягом 15-30 секунд.

Японські науковці припускають, що ці рекомендації могли базуватись на попередніх дослідженнях, під час проведення яких слизовий шар вірусу вже був висохлим.

Тоді антисептики дійсно діяли протягом 30 секунд.

Також етанол був дієвим протягом цього часу, коли вірус містився в слині.

Відтак, єдиними правильним рішенням буде рекомендація – мити руки!

За словами дослідників, миття рук навіть без мила деактивує вірус грипу типу А протягом 30 секунд.

"У нашому дослідженні миття рук проводили без мила. Це було достатньо ефективним проти вірусів грипу. Але миття рук з милом дає надійніший антисептичний ефект", – каже він.

Отож, згідно з дослідженням, миття рук з милом все ще залишається найкращою профілактикою інфекцій.