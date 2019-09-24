Антисептики неефективні в боротьбі з вірусом грипу

1 Читать новость на русском
Антисептики неефективні
Антисептики неефективні / aeranature.com

Антисептики для рук є досить популярними бактеріальними засобами. Більшість людей вважають їх хорошим способом для очищення рук.

Нове дослідження від японських вчених ставить під сумнів ефективність спиртових антисептиків проти вірусу грипу, зокрема від грипу типу А, розповіли у CIDRAP.

Читайте також: Яку небезпеку несуть гігієнічні антисептики для рук

Дослідники Кіотського університету провели дослідження, які свідчать, що дезінфекторам для рук на основі етанолу необхідно бути 4 хвилини в контакті з вірусом грипу типу А, щоб вбити його.

Через 2 хвилини контакту – вірус був все ще активний.

Ймовірна причина неефективності антисептиків – це слиз, який оточує вірус.

Антисептик діє як гідрогель та захищає вірус від етанолу.

"Ми зрозуміли, що захисний ефект слизу, сильніший, ніж ми очікували", – стверджує головний автор дослідження доктор Ріохей Хіросе.


У медичних закладах можуть переглянути доцільність використання антисептиків

Таке дослідження може змінити практику медичних працівників, щодо використання спиртових антисептиків для швидкої дезінфекції.

Нещодавно Центр з контролю та профілактики захворювань США, а також Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендували використовувати етанолові антисептики для дезінфекції протягом 15-30 секунд.

Японські науковці припускають, що ці рекомендації могли базуватись на попередніх дослідженнях, під час проведення яких слизовий шар вірусу вже був висохлим.

Тоді антисептики дійсно діяли протягом 30 секунд.

Також етанол був дієвим протягом цього часу, коли вірус містився в слині.

Відтак, єдиними правильним рішенням буде рекомендація – мити руки!

via GIPHY

За словами дослідників, миття рук навіть без мила деактивує вірус грипу типу А протягом 30 секунд.

"У нашому дослідженні миття рук проводили без мила. Це було достатньо ефективним проти вірусів грипу. Але миття рук з милом дає надійніший антисептичний ефект", – каже він.

Отож, згідно з дослідженням, миття рук з милом все ще залишається найкращою профілактикою інфекцій.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Як зміцнення гривні вплине на ціни на нерухомість: пояснення експерта
сьогодні
5810
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина дослідження Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
сьогодні 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
Олександр Бевза 1218
Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
сьогодні 16:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 3591
Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
23 вересня 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
Олександр Бевза 1882
Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
20 вересня 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
Анастасія Кушпіт 803
Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція
17 вересня 17:47 Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція
2440
Новини
Більше новин
Залиште відгук