Чи потрібно чистити язик

Язик – важливіший орган, який виконує багато завдань: забезпечує чутливість до різних смаків, допомагає в процесах жування і ковтання, бере участь в поцілунках і формує звуки мови. Але чи варто його чистити?

Користуватися пристроями для чищення язика більшості людей не обов'язково. Нині підтверджена користь чищення тільки для людей з галітозом – неприємний запах з рота.

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Як перевірити чи є у вас неприємний запах з рота?

Він пов'язаний з переважанням анаеробних бактерій – вони можуть жити на зубах, язику і навіть мигдалинах, – які виділяють сірчисті сполуки. Тест на галітоз можна пройти самостійно: потрібно взяти ложку, провести по спинці язика, зіскрібаючи наліт і клітини епітелію, а потім понюхати вміст.

Як чистити язик?

Якщо запах вам не подобається, очищення язика може допомогти – але важливо розуміти, що це доповнення до щоденної гігієни, а не самостійна процедура. Робити це можна звичайною м'якою зубною щіткою, тому спеціальні скребки купувати необов'язково.



Язик треба чистити тільки людям з неприємним запахом з рота

Чому з'являється наліт на язиці?

Наліт може з'являтися і з інших причин. Наприклад, при рефлексійній хворобі відбувається викид шлункового соку в стравохід і горлянку, на що реагує слизова оболонка, намагаючись захиститися ще більшою кількістю слизу. У цьому живильному середовищі розмножуються мікроби, через які й формується біла плівка.

А ще існують варіанти норми, при яких язик виглядає незвично. Наприклад, складчастий язик – це вроджена особливість, при якій на язику безліч западин і складок. Це не небезпечно, але в поглибленнях може накопичуватися мікробний наліт, і чистка в таких випадках необхідна. Інший варіант норми – географічний язик, вкритий нібито плямами з чіткими кордонами. Ці плями – не наліт, а змінена поверхня язика, і його чистка в такому випадку протипоказана, оскільки може травмувати слизову.

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