Чого не можна їсти жінкам ввечері: їжа, яка руйнує серце

Нічні перекуси не є хорошою звичкою. Вони погіршують сон та сприяють набору зайвої ваги

Колумбійські вчені виявили, що споживання великої кількості калорій погіршує серцеве здоров’я жінок, повідомляє Study Finds. Фахівці також зазначають, що це може призводити до розвитку захворювань серця і судин.

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Суть дослідження

Вчені провели дослідження за участі 112 жінок. Середній вік жінок становив 33 роки і 44% з них були латиноамериканками.

Учасниць обстежили двічі — перед початком дослідження і після нього.

Серцеве здоров’я жінок оцінили відповідно до факторів ризику, на які можна вплинути, змінивши спосіб життя. А саме: відмова від куріння, вживання здорової їжі та контроль артеріального тиску.

У ході дослідження жінки вели щоденники харчування.



Їжа ввечері не повинна бути калорійною

Після закінчення експерименту виявилося, що у жінок, які споживали більшу частину калорій увечері, ризик розвитку серцево-судинних захворювань був вищим.

Зокрема, підвищення кількості калорій на 1% збільшувало шанси на підвищення тиску й індексу маси тіла, а також погіршувало контроль за рівнем цукру у крові.

Вчені зазначають, що планування харчування з урахуванням розподілу калорійності впродовж дня і зниження її до вечора — ефективний спосіб знизити ризик серцевих захворювань.

Пробудження від почуття голоду і неконтрольований нічний похід до холодильника зустрічаються лише у 1-2% від усього населення. Подібна поведінка викликана порушеннями нічних коливань лептину і кортизолу, а також неадекватною реакцією організму на інсулін.

Для того, аби зберегти серце здоровим, слід обмежити споживання калорійної їжі в вечірній час. Фастфуд, джанкфуд, та навіть домашня поживна їжа може спричинити шкоду для вашого здоров'я, якщо не обмежити її споживання на ніч. Вечеря повинна бути поживною, однак легкою.