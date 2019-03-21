Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка

2752 Читать новость на русском
Країни, в яких легалізована марихуана – карта
Країни, в яких легалізована марихуана – карта / 24 канал

Дебати щодо легалізації та декриміналізації марихуани точаться у всьому світі, але вже десятки країн пом'якшили свої закони. До того ж, у багатьох країнах канабіс легально використовують у медичних цілях.

У 2013 році Уругвай став першою країною, яка легалізувала вирощування, продаж та споживання марихуани. Цього року в жовтні легалізували марихуану у Канаді

Читайте також: Марихуана: вплив на організм та лікувальні властивості в інфографіці

Відтак, у Канаді вдома можна вирощувати не більше чотирьох кущів марихуани. Зберігати дозволено лише до 30-ти грамів сухих конопель, а купити препарат жителі зможуть у спеціальних магазинах або в ліцензованих виробників.

У багатьох інших країнах світу люди можуть носити марихуану для медичного використання і вирощувати рослини вдома. Зокрема, марихуана частково легальна у 30 країнах світу, ще у 14 країнах марихуану використовують у медицині. Часткова легалізація означає, що жителі цих країн можуть вирощувати та зберігати невелику кількість конопель. 

 
Марихуана – що це?
 Це психоактивна речовина, яку отримують з листя конопель. Основний психоактивний компонент – ТГК (тетрагідроканабінол)


Де легалізована марихуана: карта

Читайте також: Конопля проти маку: чи відбудеться в Україні легалайз?

У більшості випадків зберігання коноплі передбачає адміністративну відповідальність – штраф або ж виправні роботи. Але в деяких країнах залежності від тяжкості злочину може передбачатись і кримінальна відповідальність.

Вживання та зберігання марихуани в Україні є незаконним. Зберігання до 5 грамів передбачає адміністративну відповідальність, більше 5 грамів – кримінальну. 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Як зробити сирники: прості рецепти приготування
сьогодні
9375
Автор: Олена Булан
Теги: Новини України Здоров'я Наркотики Медицина медичний канабіс Інфографіка Канада
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
сьогодні 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 2752
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
сьогодні 13:01 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 777
Популярні дієти, які вбивають наш організм
сьогодні 10:01 Популярні дієти, які вбивають наш організм
Альона Захарова 690
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
20 березня 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 101966
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
19 березня 11:01 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 6704
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук