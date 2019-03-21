Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка

Дебати щодо легалізації та декриміналізації марихуани точаться у всьому світі, але вже десятки країн пом'якшили свої закони. До того ж, у багатьох країнах канабіс легально використовують у медичних цілях.

У 2013 році Уругвай став першою країною, яка легалізувала вирощування, продаж та споживання марихуани. Цього року в жовтні легалізували марихуану у Канаді.

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Відтак, у Канаді вдома можна вирощувати не більше чотирьох кущів марихуани. Зберігати дозволено лише до 30-ти грамів сухих конопель, а купити препарат жителі зможуть у спеціальних магазинах або в ліцензованих виробників.

У багатьох інших країнах світу люди можуть носити марихуану для медичного використання і вирощувати рослини вдома. Зокрема, марихуана частково легальна у 30 країнах світу, ще у 14 країнах марихуану використовують у медицині. Часткова легалізація означає, що жителі цих країн можуть вирощувати та зберігати невелику кількість конопель.

Марихуана – що це? Це психоактивна речовина, яку отримують з листя конопель. Основний психоактивний компонент – ТГК (тетрагідроканабінол)



Де легалізована марихуана: карта

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У більшості випадків зберігання коноплі передбачає адміністративну відповідальність – штраф або ж виправні роботи. Але в деяких країнах залежності від тяжкості злочину може передбачатись і кримінальна відповідальність.

Вживання та зберігання марихуани в Україні є незаконним. Зберігання до 5 грамів передбачає адміністративну відповідальність, більше 5 грамів – кримінальну.

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