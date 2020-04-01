Дитина з Ірпеня, вагітна матір якої заразилася коронавірусом, народилася здоровою

В місті Ірпені Київської області на коронавірус захворіла вагітна жінка. Результати тестів були підтверджені 24 березня, а вже наступного дня вона народила хлопчика. Втім новонароджений виявився цілком здоровим.

Про негативні результати ПЛР-діагностики хлопчика повідомив перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин у своєму фейсбуці.

Важливо У Франківську в пологовому померла породілля – у неї підтвердили коронавірус

На щастя, результат ПЛР-аналізу негативний. Дитина почувається добре, лишається під наглядом наших лікарів. Через декілька днів проведемо повторний аналіз,

– розповів Маркушин.

Він також зазначив, що на території Ірпінської міськради вже підтвердили 4 випадки захворювання на коронавірус. Два випадки у самому Ірпені і по одному – у Ворзелі й Гостомелі.

"Наразі 19 підозр не підтвердилися, а ще 21 зразок перебуває на дослідженні, а ми чекаємо результатів. Друзі, бережіть себе, максимально самоізолюйтеся", – наголосив перший заступник міського голови.

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на ранок 1 квітня в Україні підтвердили вже 669 випадків захворювання на коронавірус. З них 17 виявилися летальними, а 10 людей змогли одужати.



Найбільше хворих виявили у Києві – 134. Київська область теж серед лідерів за цим показником – 57 лабораторно підтверджених випадків.



Наслідки від коронавірусу і статистика смертності / інфографіка 24 каналу