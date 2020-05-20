Для галочки: Супрун зізналася, що Єрмак запрошував її до Національної ради реформ

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, що голова Офісу президента Андрій Єрмак запрошував її долучитися до Національної ради реформ, а потім раптово зник без пояснень.

Про це Уляна Супрун написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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За словами ексочільниці МОЗ, 18 травня Андрій Єрмак запросив її на зустріч в Офіс Президента України. На ній також були Олександр Ольшанський, заступник голови виконавчого комітету Національної ради реформ, та Стас Грещишин, виконавчий директор ArcUA.org.

"Було зробено так, нібито Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла"

На запитання Супрун щодо планів реформ, структуру, функціоналу та повноважень комітету в ОП не відповіли.

"Під час зустрічі Єрмак озвучив бажання (своє і начебто президента також), аби я долучилася до Національної ради реформ. Моє питання про те, в якій ролі мене бачать (у складі самої ради реформ, чи у виконавчому комітеті, чи у складі робочої групи) було переадресовано до Олександра Ольшанського, який не міг чесно відповісти нічого конкретного, адже дізнався про тему зустрічі безпосередньо під час розмови", – написала вона.

Також ексміністерка додала, що не було відповідей і про плани щодо реформ, та в яких сферах вони будуть зосереджені, і на запитання про структуру, функціонал, повноваження виконавчого комітету та плану щодо побудови роботи.

Через 10 хвилин, за словами ексголови МОЗ, Єрмаку треба було прийняти "важливий" дзвінок, після якого він вже не повернувся.

Склалося враження, що голова Офісу Президента організував цю зустріч скоріше через чиєсь доручення і "для галочки". Фактично в реальності не було ніякої пропозиції доєднатися до Нацради реформ. Виглядає так, що все було зроблено для того, щоб згодом можна було стверджувати, що Уляні Супрун пропонували, але вона не захотіла,

– зазначила Уляна Супрун.

Також ексочільниця Міністерства охорони здоров'я заявила, що чимало заяв Зеленського на пресконференції про медичну реформу і нібито ефективну протидію COVID-19 урядом України "суперечить фактам і здоровому глузду".

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"Зокрема, слова президента під час пресконференції суперечать тому, що мені озвучували Єрмак та Ольшанський на початку зустрічі про підтримку змін. Такий спосіб роботи і комунікації — це шлях до поразки не лише Володимира Зеленського, Андрія Єрмака та їхньої політичної сили. Це шлях до поразки всієї країни", – додала вона.

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