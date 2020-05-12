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У Дмитра Пєскова виявили коронавірус

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У Дмитра Пєскова виявили коронавірус

У прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова підтвердили коронавірус. Його госпіталізували до лікарні.

Сам Пєсков підтвердив цю інформацію, коментуючи стан свого здоров'я російському Інтерфаксу

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Прессекретар президента РФ уточнив, що перебуває в клініці, де проходить лікування.

Так, захворів, лікуюсь, 
– відповів Пєсков на запитання журналістів про його самопочуття. 

Наявність хвороби у Пєскова підтвердила його дружина фігуристка Тетяна Навка, яка теж захворіла на COVID-19.

Ми під контролем лікарів. Все гаразд. Я практично за два дні приходжу в себе, у мене нормалізувлось все: і кров, і температури немає. Кажуть, що жінки переносять це легше, напевно, це правда. Дмитро Сергійович теж під контролем, з ним все в порядку. Лікуємося,
– заявила вона. 

На запитання журналістів, чому подружжя перебуває у лікарні, вона відповіла, що госпіталізуватись вирішили через те, щоб не піддавати ризику всю родину. Вона підозрює, що її чоловік приніс інфекцію з роботу, адже він єдиний член родини, який працює. За словами Навки, решта родини дотримується самоізоляції. 

Відомо, що востаннє Дмитра Пєскова бачили 30 квітня на нараді у Володимира Путіна – це було в той день, коли у Мішустіна підтвердили коронавірус.

Натомість Пєсков повідомив ТАСС, що контактував з президентом більше ніж місяць тому. 

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Теги: Володимир Путін Коронавірус COVID-19 Новини Росії Новини політики Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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