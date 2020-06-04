У Дніпропетровській області почали розслідування щодо фальсифікацій результатом тестів обласним лабораторним центром. Статистика щодо захворюваності буде змінена.

Керівництво обласного лабораторного центру могло штучно завищувати кількість хворих

У Дніпропетровській області в найближчі дні буде змінена статистика щодо захворюваності коронавірусом COVID-19. Раніше в області почали розслідування щодо фальсифікацій результатом тестів обласним лабораторним центром.

Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської обласної ради.