Канадські вчені створили ліки від втрати пам’яті

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Канадські вчені створили ліки від втрати пам’яті
Канадські вчені створили ліки від втрати пам’яті / usabreakingnews.net

Вчені з Центру залежності і психічного здоров’я у Торонто створили експериментальний препарат, який здатний відновлювати слабкі клітини мозку.

Наразі провели лабораторні випробування. Вони показали, що навики пам’яті у старих тварин покращувалися після годину через прийом ліків, пише The Guardian.

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Після двохмісячного вживання ліків клітини, які скорочувалися, відновили свою роботу.

За словами розробників, препарат може лікувати не лише "нормальне" скорочення когнітивних можливостей, яке призводить до поступової втрати пам’яті, а й у випадку виникнення порушень, які виникають у людей з хворобою Альцгеймера, шизофренією, депресією.

 
Хвороба Альцгеймера – що це?
Це захворювання, яке виникає у людей у похилому віці. Воно характеризується послабленням функцій головного мозку. Через це людина не може піклуватися про себе самостійно – вона потребує постійного нагляду і сторонньої допомоги.

Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті і старечого недоумства.

Розробка здатна обернути процес втрати пам’яті за допомогою стимулювання клітин, які пов’язані з навчанням і запам’ятовуванням.

Канадські вчені створили ліки від втрати пам’яті
Канадські вчені створили ліки від втрати пам’яті

Препарат ще не пройшов клінічні випробування, вони розпочнуться через два роки. Якщо дією препарату підтвердять і він зможе повернути пам'ять, його можуть рекомендувати до щоденного вживання людям від 55-60 років.

Наразі немає жодних ліків, які б покращували пам'ять у старості чи при психічних розладах.

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Теги: Здоров'я Здорове життя дослідження Лікування хвороба Альцгеймера
Джерело: 24 Канал
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