Канадські вчені створили ліки від втрати пам’яті
Вчені з Центру залежності і психічного здоров’я у Торонто створили експериментальний препарат, який здатний відновлювати слабкі клітини мозку.
Наразі провели лабораторні випробування. Вони показали, що навики пам’яті у старих тварин покращувалися після годину через прийом ліків, пише The Guardian.
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Після двохмісячного вживання ліків клітини, які скорочувалися, відновили свою роботу.
За словами розробників, препарат може лікувати не лише "нормальне" скорочення когнітивних можливостей, яке призводить до поступової втрати пам’яті, а й у випадку виникнення порушень, які виникають у людей з хворобою Альцгеймера, шизофренією, депресією.
Хвороба Альцгеймера виникає через накопичення в нервових клітинах різного "білкового сміття" (тау-білки та білки бета-амілоїду), яке поступово вбиває нейрони в різних частинах мозку. Їх смерть веде до втрати пам'яті і старечого недоумства.
Розробка здатна обернути процес втрати пам’яті за допомогою стимулювання клітин, які пов’язані з навчанням і запам’ятовуванням.
Канадські вчені створили ліки від втрати пам’яті
Препарат ще не пройшов клінічні випробування, вони розпочнуться через два роки. Якщо дією препарату підтвердять і він зможе повернути пам'ять, його можуть рекомендувати до щоденного вживання людям від 55-60 років.
Наразі немає жодних ліків, які б покращували пам'ять у старості чи при психічних розладах.
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