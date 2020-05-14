В Києві 259 хворих медиків: один з них розповів, що відчував під час хвороби
Станом на 14 травня в Києві на коронавірус захворіло 259 медиків, 29 з них перебувають на стаціонарному лікуванні. Це люди, які щодня рятують здоров'я та життя киян.
Про це під час брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко та показав відеозвернення одного з лікарів, який вже подолав захворювання, передає 24 канал.
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За його словами, більшість медиків були інфіковані на роботі, навіть не знаючи, що мають справу з хворими на коронавірус. Адже більшість людей переносять цю хворобу без симптомів.
"Але є лікарі, які заразились поза роботою, як наприклад, Олексій Ареф`єв – лікар-невролог міської лікарні №1, віе вже подолав хворобу", – сказав Кличко.
Я хочу розповісти не тільки, як лікар, але і як людина, яка подолала важку коронавірусну двобічну пневмонію. Повною мірою починаєш розуміти серйозність ситуації, коли відчуваєш брак повітря. Коли просто йдеш, коли розмовляєш по телефону, коли починаєш кашляти, а наприкінці цього нападу в тебе темніє в очах. Спочатку тобі достатньо дихати прохолодним повітрям з вікна, а потім бракує навіть кисню, який подають тобі постійно,
– сказав лікар.
Він також закликав берегти себе і не вірити в маячню, що вірус і померлі від нього – це фейк.
Звернення лікаря: дивитися відео
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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