В Києві 259 хворих медиків: один з них розповів, що відчував під час хвороби

Станом на 14 травня в Києві на коронавірус захворіло 259 медиків, 29 з них перебувають на стаціонарному лікуванні. Це люди, які щодня рятують здоров'я та життя киян.

Про це під час брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко та показав відеозвернення одного з лікарів, який вже подолав захворювання, передає 24 канал.

Також на тему: COVID-19 у Києві: за минулу добу померли 2 людини, число хворих перевищило 2 тисячі

За його словами, більшість медиків були інфіковані на роботі, навіть не знаючи, що мають справу з хворими на коронавірус. Адже більшість людей переносять цю хворобу без симптомів.

"Але є лікарі, які заразились поза роботою, як наприклад, Олексій Ареф`єв – лікар-невролог міської лікарні №1, віе вже подолав хворобу", – сказав Кличко.

Я хочу розповісти не тільки, як лікар, але і як людина, яка подолала важку коронавірусну двобічну пневмонію. Повною мірою починаєш розуміти серйозність ситуації, коли відчуваєш брак повітря. Коли просто йдеш, коли розмовляєш по телефону, коли починаєш кашляти, а наприкінці цього нападу в тебе темніє в очах. Спочатку тобі достатньо дихати прохолодним повітрям з вікна, а потім бракує навіть кисню, який подають тобі постійно,

– сказав лікар.

Він також закликав берегти себе і не вірити в маячню, що вірус і померлі від нього – це фейк.

Віталій Кличко “Як людина, що буває в інфекційних відділеннях київських лікарень, я чув різні історії тих, хто захворів. І, повірте, більшість пацієнтів говорять, що не уявляли через що їм доведеться пройти, аби подолати коронавірус”

Звернення лікаря: дивитися відео



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.