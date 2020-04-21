Коли у Києві планують послаблення карантину: відповідь Кличка
Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в столиці послаблять карантинні обмеження. За його словами, Київ вже має розроблений план виходу з карантину.
Віталій Кличко під час брифінгу повідомив, коли жителі столиці повернуться до звичайного життя, повідомляє 24 Канал.
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Кличко зазначив, що деякі європейські країни, що вже пройшли пік захворювання, починають послаблювати обмеження, але дуже обережно і дуже повільно.
Та додав, що спілкується з мерами міст Європи, очільниками держав для того, щоб аналізувати, як і що вони роблять в цей складний час. Відтак, за словами Кличка, план поетапного послаблення обмежень розробила і столиця.
За словами Кличка, пік захворюваності на COVID-19 в Києві очікують через тиждень чи через два тижні. Лише після подолання піку, в столиці послаблять карантинні обмеження.
Втім мер столиці України зазначив, що сьогодні головне те, як вдасться подолати пік захворювання та наскільки великим він буде.
Важливо! За останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 42 людей. Загалом у столиці України зафіксовано вже 892 випадків зараження коронавірусом. За показниками місто Київ на другому місці по захворюваності.
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