Коли у Києві планують послаблення карантину: відповідь Кличка

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли в столиці послаблять карантинні обмеження. За його словами, Київ вже має розроблений план виходу з карантину.

Віталій Кличко під час брифінгу повідомив, коли жителі столиці повернуться до звичайного життя, повідомляє 24 Канал.

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Кличко зазначив, що деякі європейські країни, що вже пройшли пік захворювання, починають послаблювати обмеження, але дуже обережно і дуже повільно.

Та додав, що спілкується з мерами міст Європи, очільниками держав для того, щоб аналізувати, як і що вони роблять в цей складний час. Відтак, за словами Кличка, план поетапного послаблення обмежень розробила і столиця.

Віталій Кличко “Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися, що нам потрібно оживляти економіку”.

За словами Кличка, пік захворюваності на COVID-19 в Києві очікують через тиждень чи через два тижні. Лише після подолання піку, в столиці послаблять карантинні обмеження.

Віталій Кличко “Ми (жителі Києва – ред.) повинні пройти пік хвороби орієнтовно за тиждень/два. Після цього, будемо впроваджувати поступове послаблення обмежувальних заходів”.

Втім мер столиці України зазначив, що сьогодні головне те, як вдасться подолати пік захворювання та наскільки великим він буде.

Важливо! За останню добу в Києві COVID-19 підтвердили ще у 42 людей. Загалом у столиці України зафіксовано вже 892 випадків зараження коронавірусом. За показниками місто Київ на другому місці по захворюваності.

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