Кому та в якому віці слід перевіряти холестерин

Те, що високий холестерин – це погано, знають усі так само як і той факт, що холестерин "забиває" судини. Кому і як часто варто перевіряти рівень холестерину.

Дійсно, високий рівень холестерину – фактор ризику атеросклерозу судин, а відтак – інфаркту та інсульту. Терапевт Гуркало Маргарита розповіла, кому слід перевірити рівень холестерину.

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Холестерин буває різний

"Ліпопротеїди високої щільності" (ЛПВЩ) – навпаки позитивне явище. Їх в крові має бути достатньо, адже з них будується клітинна мембрана, синтезуються гормони, вітамін Д.

"Ліпопротеїди низької щільності" (ЛПНЩ) теж в нормі присутні в крові, але, коли їх більше норми, вони осідають на стінках судин, утворюючи бляшки.

Роль холестерину у розвитку атеросклерозу – спірне питання. Адже атеросклероз може виникати на фоні нормального рівня холестерину. Однак, високий рівень ЛПНЩ та низький рівень ЛПВЩ беззаперечно є фактором ризику.



У віці 17-21 року слід перевірити рівень холестерину

Коли й кому перевіряти рівень холестерину

• Дітям між 9 та 11 роками життя.

• Молодим людям між 17 та 21 роками.

• Кожні 4-6 років у дорослому віці.

Річ у тім, що існує "сімейна гіперхолестеринемія", яка діагностується ще в дитинстві або в молодому віці, захворювання печінки.

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Сімейна гіперхолестеринемія – що це? Сімейна гіперхолестеринемія (СГ) – генетичне захворювання, яке супроводжується високим рівнем холестерину, особливо холестерину ліпопротеїнів низької щільності (LDL) та раннім розвитком серцево-судинних захворювань. Ймовірність сімейної гіперхолестеринемії зростає, якщо ви чи ваш родич пережили інфаркт чи інсульт в 55-60 років і раніше. Зовнішні ознаки: вузлики на сухожиллях (ксантоми), жовтуваті бляшки навколо очей (ксантелазми), світла арка на райдужці ока (ліпідна дуга рогівки).

Звісно, на рівень холестерину впливає якість харчування, паління, малорухливий спосіб життя!



Споживання жовтків не впливає на рівень холестерину

Як втримати здоровий рівень холестерину в крові

Харчування: обмежте вживання насичених або транс-жирів, цукру, солі. Обирайте страви з багатим вмістом клітковини (овочі, фрукти, бобові), а також ненасичених жирів (авокадо, горіхи). Жовток, до речі, можна їсти.

Проконсультуйтесь зі своїм лікарем про необхідність медикаментозної терапії гіперхолестеринемії статинами.