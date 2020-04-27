Коронавірус у харківській психлікарні: пацієнти могли заразитися від санітарки

Пацієнти Харківської обласної психіатричної лікарні №1 у селі Стрілеча могли заразитися коронавірусом від санітарки, в якої виявили інфікування. На сьогодні в медзаклади – 11 хворих на COVID-19.

Ще 30 відібраних у пацієнтів зразків чекають на дослідження, повідомив у відеозверненні голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

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"Вже зараз ми можемо припускати, що хвороба була занесена першою особою, яка там була виявлена, – це санітарка, що там працювала. Вона мешкає в іншому населеному пункті. На цей момент перебуває там на самоізоляції", – сказав Кучер.

Село, де розташована лікарня, закрите, додав голова області. Зачинене і відділення лікарні, де виявили недугу. На коронавірус перевірять увесь персонал медзакладу – понад 500 людей, а також – пацієнтів.

Про спалах коронавірусу в Харківській обласній психіатричній лікарні №1 у селі Стрілеча стало відомо 26 квітня. На в'їздах до села встановили контрольно-пропускні пункти.

Дивіться відеозвернення Кучера щодо ситуації з коронавірусом:

Зауважимо, що станом на 27 квітня в Україні виявили 392 нові випадки зараження коронавірусом. Тож кількість хворих зросла до 9 009 – з них 220 людей померли, ще 864 – одужали.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу