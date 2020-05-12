У Кривому розі 15 хворих на коронавірус лікар самовільно виписав з лікарні
У Кривому Розі головний лікар самовільно виписав із медзакладу п'ятнадцятьох пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. За це медика відсторонили від посади.
Про це йдеться на сторінці управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради в Facebook.
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Що відомо про скандальну виписку пацієнтів з коронавірусом
29 квітня шість медпрацівників та 21 пацієнт перебували на самоізоляції в четвертій міській Криворізькій лікарні. Усі вони заразилися від однієї жінки у якої, попередньо виявили коронавірус.
Згодом п'ятьох пацієнтів перевели на лікування до інфекційної лікарні, одного пацієнта – до сьомої лікарні, а решту 15 хворих, яким вже встановили діагноз коронавірус, лікар відпустив на амбулаторне лікування.
Дії головного лікаря будуть розслідувані спеціально створеною комісією. Всім виписаним вже запропоновано стаціонарне лікування в інфекційній лікарні, одна пацієнтка наразі туди переведена,
– прокоментував начальник управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко.
Станом на 12 травня в Кривому Розі зафіксовано 174 випадки коронавірусу, 14 осіб перебувають у важкому стані.
ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу
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