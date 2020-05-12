У Кривому розі 15 хворих на коронавірус лікар самовільно виписав з лікарні

У Кривому Розі головний лікар самовільно виписав із медзакладу п'ятнадцятьох пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. За це медика відсторонили від посади.

Про це йдеться на сторінці управління преси та внутрішньої політики виконкому Криворізької міськради в Facebook.

Читайте також: Заступник мера Кременчука захворів на коронавірус: хто контактував з чиновником

Що відомо про скандальну виписку пацієнтів з коронавірусом

29 квітня шість медпрацівників та 21 пацієнт перебували на самоізоляції в четвертій міській Криворізькій лікарні. Усі вони заразилися від однієї жінки у якої, попередньо виявили коронавірус.

Згодом п'ятьох пацієнтів перевели на лікування до інфекційної лікарні, одного пацієнта – до сьомої лікарні, а решту 15 хворих, яким вже встановили діагноз коронавірус, лікар відпустив на амбулаторне лікування.

Дії головного лікаря будуть розслідувані спеціально створеною комісією. Всім виписаним вже запропоновано стаціонарне лікування в інфекційній лікарні, одна пацієнтка наразі туди переведена,

– прокоментував начальник управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко.

Станом на 12 травня в Кривому Розі зафіксовано 174 випадки коронавірусу, 14 осіб перебувають у важкому стані.



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.