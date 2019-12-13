Лікарі назвали простий спосіб, як запобігти смерті від серцевих захворювань

Виявляється, м'язова тканина є в край важливою для нашого організму. Чим більше м'язів – тим нижчі ризики смерті від серцево-судинних захворювань.

Чому наявність м'язової тканини така важлива для нашого організму та як запобігти передчасній смерті розповіла лікарка-кардіолог Тетяна Дарієнко.

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Чим більше – тим краще

Те, що м'язова тканина важлива для людини, і що чим її більше тим краще, запевняють як спортивні тренери й дієтологи, так і лікарі.

Заклики до занять спортом та нарощення м'язової тканини адресуються переважно молодому поколінню, однак нове дослідження фахівців Каліфорнійського університету США говорить про те, що наявність м'язів є особливо важливою для людей старшого віку, для яких ймовірність захворіти на серцево-судинні захворювання вища.

Вчені виявили, що ризики смерті від серцево-судинних захворювань зростають пропорційно зменшенню м'язової маси в організмі.



З віком відсоток м'язової тканини знижується, тому слід продовжувати працювати над її нарощенням

Результати дослідження

У своєму дослідженні вчені проаналізували дані 6451 особи з поширеними серцево-судинними захворюваннями: інсультом, ішемічною хворобою серця, проблемами з периферійними артеріями та дійшли висновків, що наявність м’язової маси є істотним фактором, що знижує смертність від перелічених захворювань.



Розвивайте м'язову тканину, аби жити довше

Найнижчі ризики серцево-судинних захворювань і загальної смертності мають пацієнти з високим показником м’язової тканини в організмі. І навпаки, люди з низькою м’язовою масою, мали високі показники смертності,

– запевняють вчені.

Автори дослідження також наголошують, що навіть ті, хто слідкує за своєю фігурою, повинні концентруватися не так на загальній втраті ваги, як на процесі нарощення м'язів.