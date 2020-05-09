У Львові на коронавірус захворіли 5 священників УГКЦ

Четверо священників собору Святого Івана Хрестителя Української греко-католицької церкви у Львові заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Львівської архиєпархії УГКЦ.

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Інфікування COVID-19 виявлено у чотирьох священнослужителів парафії Собору Святого Івана Хрестителя у Львові, а також у двох працівників храму.

У виданні зазначили, що в приміщенні храму проведено дезінфекцію відповідно до усіх санітарних вимог.

У пресслужбі не йдеться, коли священники заразилися та у якому стані вони перебувають.

Додамо, що на Львівщині підтверджено 660 випадків коронавірусу, з них 18 осіб померли. Всього в Україні 14 710 хворих.

Спалах коронавірусу і церква: головні факти

Найбільший спалах коронавірусу зафіксували серед священнослужителів і парафіян Української православної церкви Московського патріархату, яка не дотримувалась правил карантину і продовжувала збирати вірян на масові богослужіння.

У Києво-Печерській лаврі захворіли понад 100 осіб, тож її закрили на карантин. Від COVID-19 там померли насельники Києво-Печерської лаври архімандрит Нектарій, ієродиякон Наум і чернець Никодим.

На Великдень значні порушення карантину було зафіксовано також у Святогірській і Почаївській лаврах, які належать УПЦ МП. Поліція вже почала розслідування.

Місто Почаїв після Великодніх свят терміново закрили на в'їзд і виїзд, адже там різко зросла кількість хворих на коронавірус.

Через таку поведінку людей і священнослужителів МОЗ очікує сплеск захворюваності на коронавірус протягом 2 тижнів після Великодня через недотримання Московським патріархатом в Україні правил карантину.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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