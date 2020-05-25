У Львові почали тестувати людей на антитіла до коронавірусу

Лабораторії міських лікарень та поліклінік Львова почали проводити тестування на виявлення антитіл до коронавірусу. Перші ІФА-тести вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги.

Львів’ян тестують на антитіла до коронавірусу

Апарати для таких досліджень мають лабораторії міських лікарень та поліклінік Львова, написав у телеграмі мер міста Андрій Садовий.

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За його словами, у Львові розпочали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу.

Перші ІФА-тести (імуноферментний аналіз) вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги,

– написав Садовий.

Що таке ІФА-тест

Такі тести дозволяють виявити в організмі людини антитіла до COVID-19, тобто дізнатися, чи вона вже хворіла на коронавірус.

Мер Львова зазначив, що це суттєво збільшить кількість тестувань у Львові. Та додав, що це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для виявлення тих, хто вже перехворів на COVID-19.

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