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У Львові почали тестувати людей на антитіла до коронавірусу

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У Львові людей почали тестувати на антитіла до коронавірусу
У Львові почали тестувати людей на антитіла до коронавірусу / ukrinform.ua

Лабораторії міських лікарень та поліклінік Львова почали проводити тестування на виявлення антитіл до коронавірусу. Перші ІФА-тести вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги.

Львів’ян тестують на антитіла до коронавірусу

Апарати для таких досліджень мають лабораторії міських лікарень та поліклінік Львова, написав у телеграмі мер міста Андрій Садовий.

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За його словами, у Львові розпочали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу.

Перші ІФА-тести (імуноферментний аналіз) вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги,
– написав Садовий.

Що таке ІФА-тест

Такі тести дозволяють виявити в організмі людини антитіла до COVID-19, тобто дізнатися, чи вона вже хворіла на коронавірус.

Мер Львова зазначив, що це суттєво збільшить кількість тестувань у Львові. Та додав, що це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для виявлення тих, хто вже перехворів на COVID-19.

Коронавірус у Львові: основне

  • Станом на 25 травня на Львівщині зафіксували 1 360 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 36 людей, одужати вдалося 287.
  • З 22 травня на більшості територій України послабили карантин. Однак Львівська область стала однією з тих, де обмеження не пом’якшили через епідеміологічну ситуацію.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Андрій Садовий Коронавірус в Україні Здорове життя Новини Здоров'я Новини Львова Медицина Здоров'я
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