У Львові почали тестувати людей на антитіла до коронавірусу
Лабораторії міських лікарень та поліклінік Львова почали проводити тестування на виявлення антитіл до коронавірусу. Перші ІФА-тести вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги.
Львів’ян тестують на антитіла до коронавірусу
Апарати для таких досліджень мають лабораторії міських лікарень та поліклінік Львова, написав у телеграмі мер міста Андрій Садовий.
Читайте також Які області не готові до послаблення карантину: статистика МОЗ
За його словами, у Львові розпочали робити високоточні тестування на антитіла до коронавірусу.
Перші ІФА-тести (імуноферментний аналіз) вже роблять медпрацівникам Лікарні швидкої допомоги,
– написав Садовий.
Що таке ІФА-тест
Такі тести дозволяють виявити в організмі людини антитіла до COVID-19, тобто дізнатися, чи вона вже хворіла на коронавірус.
Мер Львова зазначив, що це суттєво збільшить кількість тестувань у Львові. Та додав, що це не заміна ПЛР-тестування, а додаткова можливість для виявлення тих, хто вже перехворів на COVID-19.
Коронавірус у Львові: основне
- Станом на 25 травня на Львівщині зафіксували 1 360 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 36 людей, одужати вдалося 287.
- З 22 травня на більшості територій України послабили карантин. Однак Львівська область стала однією з тих, де обмеження не пом’якшили через епідеміологічну ситуацію.