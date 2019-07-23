На Черкащині чоловік помер від укусу бджоли

39-річний мешканець села Чаплинка, що на Черкащині, помер від анафілактичного шоку внаслідок укусу бджоли.

Комаха вжалила чоловіка, коли той порався на городі. У нього розпочалась сильна алергічна реакція. Дихальні шляхи швидко набрякли, тож, не дочекавшись приїзду лікарів, чоловік помер, пишуть "Вісті Черкащини".

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За словами терапевта Лисянської районної лікарні Володимира Савченка, чоловіка можна було б врятувати, якби поруч був лікар, що вів би препарат від анафілактичного шоку.

У людини дуже сильно набрякає горло і язик, різко падає тиск. Вона може померти за кілька хвилин. Були випадки, що смерть наставала вже через 40 секунд,

– зазначив він.

Сільська голова Валентина Виноградова розповіла, що зазвичай поряд із чоловіком перебувала його дружина, яка надавала домедичну допомогу у таких випадках. Проте цього разу вона поїхала в Черкаси у справах.

Що робити при укусі комахи?

За наявності жала – видаляємо його. На місце укусу прикладаємо холод. При виникненні місцевих алергічних реакцій – їдемо до лікарні, і в дорозі розпочинаємо лікування.

Перше, що необхідно спожити – антигістамінний препарат – Едем, Цитрин, Димедрол, Супрастин і тд, якщо ж пацієнт – дитина, то необхідно використати сироп.

При виникненні набряку Квінке – викликаємо швидку, а також – для дорослих – 12 мг дексаметазону, для дітей – свічка Ректодельт. При виникненні анафілактичного шоку – виклик швидкої та серцево-легенева реанімація.

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