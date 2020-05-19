В Україні одужало 5-місячне немовля від коронавірусу

5-місячне немовля з Харківської області, в якого виявили коронавірус, побороло хворобу.

Про це повідомив очільник Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер на своїй сторінці у фейсбук.

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Про хворобу немовляти повідомили 9 травня, а через 10 днів хлопчик одужав.

В області одужало 25 осіб. Так, на сьогодні в нас уже 186 осіб, які перемогли коронавірус. Серед них і п’ятимісячний хлопчик з Лозівського району – наш наймолодший захворілий,

– зазначив він.

Станом на 19 травня в Україні підтвердили 18 876 випадків захворювання на коронавірус, з них 548 закінчилися летально. 5 632 людей одужали.

За останню добу в області підтверджено 26 випадків захворювання на коронавірус. З початку епідемії в області виявлено 815 хворих.

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