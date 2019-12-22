Назвали найкорисніший вид кави
Кава – корисний напій. Він має здатність захищати від хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань, допомагає позбутися зайвої ваги й знижує ризики діабету. Але який тип кави слід пити, аби отримати користь для здоров'я: еспресо, американо чи капучино?
Вчені провели дослідження та виявили, що найкорисніше пити – фільтр-каву.
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Як готується фільтрована кава
Фільтр-кава готується з використанням паперових фільтрів, зокрема пуроверу та кемексу.
Цей вид напою найбільш популярний в Скандинавії й Америці. Готують фільтр-каву у крапельній кавоварці: зерна середнього чи грубого помелу засипають у спеціальний фільтр і обдають гарячою водою. Подають напій у великих кухлях по 200–220 мл.
Пуровер – метод заварювання кави, який робить каву безпечною та корисною для організму людини/Фото:Unsplash
Вчені також зазначають, що дві-три чашки кави знижують ризик розвитку діабету другого типу на 60%.
Все завдяки тому, що кава має антиоксидантну дію. Окрім того, фільтрувальний папір утримує дітерпіни – молекули, що впливають на рівень цукру в крові.
А ось заварена кава, яка готується шляхом підігрівання кавових зерен на вогні, не є корисною для здоров'я людини.
Заварена кава не приносить користі людині/Фото:Unsplash
Для розмежування ризику діабету завареної та відфільтрованої кави було використано нову методику – метаболоміка – метод дослідження хімічного складу тканин і рідин людського організму.
Метаболоміка дозволяє ідентифікувати концентрацію конкретних молекул у крові з даної їжі чи напою та використовувати це як об'єктивне вимірювання споживання, бо традиційні опитування можуть давати помилкові результати.
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