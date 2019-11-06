Назвали симптоми, які свідчать про розвиток раку печінки

Про розвиток раку печінки можуть сповіщати симптоми, що виникають на дуже ранній стадії, такі як швидке насичення після малої порції їжі, здуття і набряки в області живота.

Про це повідомили фахівці з центру Дослідження раку Великобританії, їхню думка про це опублікував Express.

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Вчені розповіли, що рак печінки, подібно до інших злоякісних пухлини, рідко проявляє себе на початку. У міру розвитку ракового процесу з'являються симптоми, які можна помітити при уважному ставленні до здоров'я. Зокрема, відбуваються зміни в стані людини під час і після їжі.



Рак печінки майже не має симптомів на ранніх стадіях

За словами дослідників, коли в печінці починає рости пухлина, вона підвищує тиск в органі, сприяє накопиченню крові в судинах. Рідина з вен при цьому витісняється в черевну порожнину. Як результат, до людини швидко приходить відчуття ситості.

Іншими симптомами раку печінки можуть бути часті здуття, а також набряки в районі живота, втрата ваги та пожовтіння шкіри.

Щоб захистити себе від небезпечного захворювання, вчені радять повністю відмовитися від алкоголю або хоча б скоротити його кількість до мінімуму.

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