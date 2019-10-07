Нобелівська премія з медицини 2019: назвали імена лауреатів
У Стокгольмі оголосили ім'я володарів Нобелівської премії з медицини та фізіології. Ними стали Вільям Келін, Пітер Реткліф і Грег Семенза.
Науковці отримали нагороду за дослідження у адаптації клітин до нестачі кисню.
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Джерело: Здоров'я 24
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