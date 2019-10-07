Нобелівська премія з медицини 2019: назвали імена лауреатів

У Стокгольмі оголосили ім'я володарів Нобелівської премії з медицини та фізіології. Ними стали Вільям Келін, Пітер Реткліф і Грег Семенза.

Науковці отримали нагороду за дослідження у адаптації клітин до нестачі кисню. Читайте також: Вчені розробляють таблетки, які замінять тренування BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019 Новина доповнюється.