Нобелівська премія з медицини 2019: назвали імена лауреатів

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Нобелівська премія в медицині
Нобелівська премія в медицині / nobelprize.org/

У Стокгольмі оголосили ім'я володарів Нобелівської премії з медицини та фізіології. Ними стали Вільям Келін, Пітер Реткліф і Грег Семенза.

Науковці отримали нагороду за дослідження у адаптації клітин до нестачі кисню.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Наука Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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