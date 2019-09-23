О котрій годині можна випити останню чашку кави

Кава улюблений напій багатьох – хтось п'є каву аби збадьоритись, комусь подобається її смак. Каву вважають ранковим напоєм, пізня чашка американо часто стає причиною безсоння, а хтось може випити подвійний еспресо і відразу ж заснути. Коли таки допустимо випити останню чашку кави в день?

Все залежить від того, з якою швидкістю організм метаболізує каву.

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Якщо швидко, 100-200 мг (стільки зазвичай міститься в чашці напою) можуть засвоїтись за кілька годин, а якщо повільно – може знадобитись і 12 годин, тоді нічний сон, ймовірно, порушиться.

Ті люди, які знаходяться в першій категорії, можуть дозволити собі випити каву не пізніше 17:00. Але врахуйте, що навіть при високому метаболізмі можливий кумулятивний ефект. Якщо ви випили багато кави протягом дня, швидкість засвоєння сповільниться.

Окрім того, якщо ви часто вживаєте каву, постарайтеся обмежити її споживання з обіду. Інакше проблем зі сном не уникнути.

Якщо ваш організм повільно засвоює кофеїн, останню чашку на сьогодні можна випити з 12:00 до 14:00.



Ввечері замініть каву на какао

Чашка какао або гарячого шоколаду містить вдвічі менше кофеїну, ніж чашка кави, проте задоволення дарує стільки ж. Триптофан — це природний антидепресант, що підсилює дію кофеїну. А антиоксиданти добре позначаються на працездатності.

З огляду на те, що кава у великій кількості вимиває з організму кальцій, зварене на молоці какао — розумний варіант для кавоманів.

Важливо також слідкувати за кофеїном, який потрапляє в організм з інших джерел: енергетиків, жироспалювачів чи напоїв перед тренуваннями.

Якщо без кави ніяк, а засвоєння кофеїну повільне, можна подумати про каву без кофеїну.