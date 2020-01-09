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Ожиріння печінки: як правильно харчуватись, щоб побороти захворювання

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Ожиріння печінки / 24 Канал

Німецька дієтологиня Доріс Курц пропонує боротися з ожирінням печінки за допомогою здорового раціону. Вона рекомендує вживати мінімум дві порції фруктів і три порції овочів в день.

Курц спеціалізується на дієтотерапії при ожирінні й діабеті 2 типу. Вона наголошує, що неправильне харчування може привести до ожиріння печінки, яке має фатальні наслідки, якщо його не лікувати, пише Focus.de.

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У Німеччині кожен четвертий дорослий чоловік страждає через жирну печінку, не пов'язану з алкоголем. Головна причина цього – неправильне харчування або надмірна вага. 

Симптоми ожиріння печінки 

  • Біль в правому підребер'ї частіше тупого характеру;
  • Нудота, тяжкість, здуття, зниження апетиту та інші симптоми диспепсії;
  • Підвищена стомлюваність, загальна слабкість, занепад сил.

На третій стадії стеатозу (ожиріння печінки) до цих проявів приєднується дратівливість, денна сонливість, порушення сну вночі, посилення больового синдрому, депресивні стани, напади блювоти, свербіж шкіри, жовтушність шкіри та очей. 

Болі в печінці можуть викликати порушення сну
Болі в печінці можуть викликати порушення сну\tsn.ua

Як побороти ожиріння печінки?

Як зазначає Доріс Курц, перш за все для цього необхідно нормалізувати вагу тіла. Крім того, важливо скорегувати раціон.

По можливості слід уникати фруктози, цукру, алкоголю і солі, оптимізувати вибір вуглеводів. Як перекус між прийомами їжі слід вибирати без вуглеводні продукти.

Приклад харчування 

Сніданок. Для першого прийому їжі можна вибрати вівсянку з порцією фруктів, натуральний йогурт, знежирене молоко, горіхи, насіння льону, пшеничні висівки, цілозерновий хліб зі шматочком сиру або сир з фруктами.

Обід. На обід, половину тарілки повинні складати овочі, чверть тарілки – цілозернові злаки й чверть тарілки – м'ясо, риба, тофу або яйця. На десерт можна з'їсти трохи фруктів.

Вечеря. Дозволені салати зі свіжих овочів з оливковою олією, куряча грудка, столова ложка насіння соняшнику або гарбуза, одне або два яйця, 50 грамів овечого сиру або моцарели.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування Шлунково-кишковий тракт Медицина Новини Здоров'я
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